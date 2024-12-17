Відіпрати жовті плями на білому одязі – це завдання з зірочкою навіть для досвідчених господинь, повідомляє 24 Канал. На щастя, всього один простий лайфхак може впоратися із проблемою.
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Чим можна вивести жовті плями з одягу
Для того, щоб розібратися із жовтими плямами, вам не варто використовувати ані соду, ані лимонну кислоту. Натомість допоможе копійчаний засіб з аптеки – аспірин, або ж ацетилсаліцилова кислота.
Все, що потрібно зробити – це взяти кілька таблеток аспірину, не шипучих. Їх залийте невеликою кількістю води та розітріть у кашку. Розтовчені пігулки потрібно нанести на брудні жовті плями та втерти їх у забруднені місця. Залиште їх так на п'ять хвилин. Коли ви змиєте нанесену кашку, ви відразу ж можете кидати речі у пральну машину.
Цей засіб діє безвідмовно через те, що ацетилсаліцилова кислота руйнує молекули білка. І діє вона так само як і чимало популярних засобів для виведення плям, але не нашкодить делікатним тканинам.
Аспірин допоможе прибрати плями / Фото Pexels
Втім, це не значить, що аспірин – це єдиний спосіб почистити жовті плями. Ви можете використати ще кілька засобів:
- Господарське мило. Воно підходить практично для всіх видів тканин. Забруднену ділянку потрібно намочити водою, а тоді потерти милом та залишати на 1 – 2 години. Після цього одяг потрібно випрати.
- Картопляний крохмаль. Він також може впоратися із забрудненнями дуже швидко. Потрібно просто додати трохи води та залишити на тканині на пів години. Крохмаль, до речі, також допомагає впоратися із жирними плямами.