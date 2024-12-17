Отстирать желтые пятна на белой одежде – это задача со звездочкой даже для опытных хозяек, сообщает 24 Канал. К счастью, всего один простой лайфхак может справиться с проблемой.
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Чем можно вывести желтые пятна с одежды
Для того, чтобы разобраться с желтыми пятнами, вам не стоит использовать ни соду, ни лимонную кислоту. Зато поможет копеечное средство из аптеки – аспирин, или ацетилсалициловая кислота.
Все, что нужно сделать – это взять несколько таблеток аспирина, не шипучих. Их залейте небольшим количеством воды и разотрите в кашицу. Растолченные таблетки нужно нанести на грязные желтые пятна и втереть их в загрязненные места. Оставьте их так на пять минут. Когда вы смоете нанесенную кашицу, вы сразу же можете бросать вещи в стиральную машину.
Это средство действует безотказно из-за того, что ацетилсалициловая кислота разрушает молекулы белка. И действует она так же как и многие популярные пятновыводители, но не навредит деликатным тканям.
Аспирин поможет убрать пятна / Фото Pexels
Впрочем, это не значит, что аспирин – это единственный способ почистить желтые пятна. Вы можете использовать еще несколько средств:
- Хозяйственное мыло. Оно подходит практически для всех видов тканей. Загрязненный участок нужно намочить водой, а потом потереть мылом и оставлять на 1 – 2 часа. После этого одежду нужно постирать.
- Картофельный крахмал. Он также может справиться с загрязнениями очень быстро. Нужно просто добавить немного воды и оставить на ткани на полчаса. Крахмал, кстати, также помогает справиться с жирными пятнами.