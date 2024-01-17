Якщо ви поєднаєте солодкість з природних продуктів із такими макроелементами, як білок, клітковина та здорові жири, ви зможете легко вирівняти рівень цукру в крові. Про те, що саме варто спробувати їсти, розповіла дієтологиня Джулі Аптон.

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Сухофрукти

Сухофрукти – це чудовий варіант, з яким ви зможете і насолоджуватися солодкими продуктами, і отримувати користь для вашого організму. Тож наступного разу у продуктовому магазині візьміть не пакет жувальних цукерок, а асорті з сушених фруктів.

Та все ж важливо стежити за порціями, адже навіть сухофрукти можуть накопичити у вашому організмі надто багато калорій. Наприклад, у 5 – 6 шматочках кураги ви знайдете приблизно 110 калорій, натомість у трьох свіжих абрикосах є всього 60 калорій.

Темний шоколад

Якщо ви все ж хочете з'їсти щось солодке, то чорний шоколад буде одним з найкращих варіантів, адже він містить більше какао, а значить, і корисних антиоксидантів, які допомагають знизити артеріальний тиск, підвищити рівень "хорошого" холестерину та знизити ризик серцевих захворювань.

Намагайтеся знайти такий темний шоколад, що містить принаймні 70% какао, та намагайтеся не їсти його у надто великих кількостях.



Чорний шоколад може бути корисним для здоров'я / Фото Pexels

Свіжі фрукти

Що може бути краще, ніж з'їсти свіже яблуко чи грушу? У фруктах міститься не тільки природна солодкість, але й чимало клітковини, яка уповільнює перетравлення та засвоєння вуглеводів. Також вона підвищує задоволення та допомагає подолати тягу до солодкого.

Йогурт без доданого цукру

Ароматизований йогурт може стати чудовим способом задовольнити вашу тягу до цукру. Водночас ви отримаєте не тільки чудовий смак, але і високоякісний білок та кальцій, а також чимало інших поживних речовин.

Білок допоможе уповільнити травлення та стримати викид цукру в кров.