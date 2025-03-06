Виявляється, регулярне перебування на сонці – це та дрібничка, яка може позитивно вплинути на вашу тривалість життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Головне тут – пам'ятати, скільки саме сонця потрібно отримувати щодня.

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Як пов'язані довголіття та сонячне світло?

Сонячне світло – це один з найбільш недооцінених, але надзвичайно важливих факторів довголіття, переконана лікарка Сабріна Солт. А все це – через те, що наші тіла біологічно налаштовані на "процвітання" під природним сонячним освітленням, і саме воно є ключовою частиною безлічі природних функцій.

Наприклад, сонячне світло підтримує виробництво гормонів, впливає на психічне здоров'я, зміцнює імунітет та реагує на внутрішній годинник.

І попри те, що надмірне перебування на сонці може призвести до пошкоджень шкіри, стратегічні та послідовні сонячні ванни вже ж приносять набагато більше користі, ніж шкоди.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Скільки сонячного світла на день достатньо?

Люди в процесі еволюції перебували на сонячному світлі більшу частину дня – від пробудження до моменту, коли вони лягали спати. Але зараз люди рідко отримують достатню кількість сонячного світла через сучасне життя та роботу в приміщенні. Зміни в навколишньому середовищі також відіграють немалу роль, адже озоновий шар з часом змінюється і піддає нас більшій кількості UVB-променів.



Сонячне світло дуже важливе для здоров'я / Фото Pexels

Тож оптимальна кількість сонячного світла для кожної людини може відрізнятися. Це залежатиме від вашого місця життя, типу шкіри та пори року. Та кожного дня бажано отримувати принаймні 10 – 30 хвилин прямого сонця на день.

Які є переваги сонячного світла?

Незалежно від того, чи ви відкриваєте жалюзі, чи виходите прогулятися під сонцем – це одна з найкорисніших речей, які ви можете зробити, аби покращити своє здоров'я. Тож ось кілька прикладів того, що звичайне сонячне світло може зробити для вас.