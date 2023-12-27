Перш за все важливо розібратися, чому вам потрібно дружити з колегами по роботі або, щонайменше, стати з ними приятелями. Перш за все, це точно поліпшить ваш настрій, а також зробить вас більш продуктивними. Коли ви підтримуєте своїх колег, а вони підтримують вас, ви можете досягти набагато кращих результатів.

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Вивчіть імена колег та використовуйте їх

Так, це може здатися дуже простим, проте насправді це дуже важливий крок у будь-якій дружбі. Якщо ви вітатимете своїх колег на ім'я, це покаже їм, що ви прагнете дізнатися про них більше та вам на них не байдуже. Окрім того, якщо ви постійно використовуватимете їхні імена, це допоможе вам швидко їх запам'ятати.

Будьте позитивними

Позитивний настрій на роботі надзвичайно важливий. Якщо ви виглядатимете привітно, ваші колеги, скоріш за все, захочуть побути з вами. Окрім того, це допоможе залучити до себе і інших позитивних та оптимістичних людей.

Зазвичай показником вашого комфорту на робочому місці є мова тіла. Тож, якщо це можливо, намагайтеся посміхатися своїм колегам і кивати, коли розмовляєте з ними, щоб було зрозуміло, що ви зацікавлені у тому, що вони говорять. Окрім того, тримайте долоні відкритими та природно використовуйте руки та жести під час розмови.



Позитивним людям простіше завести нових друзів / Фото Pexels

Прикрасьте свій простір

Один з найкращих способів ненав'язливо завести розмову – це дізнатися, чим захоплюється інша людина та заговорити про це. Якщо у вашому просторі лежатимуть невеликі дрібнички чи фотографії в рамках з вашими хобі, друзями чи родиною, це може стати чудовим початком для розмови.

Зовсім несподівано ви можете дізнатися, що ви з колегою виросли в одному місті чи полюбляєте однакові квіти чи хобі.

Пообідайте або випийте каву з колегами

Замість того, щоб їсти за робочим столом, вийдіть до кухні чи кімнати відпочинку, або ж прогуляйтеся до найближчої кав'ярні. Запитайте колег, чи хочуть вони піти з вами. Так ви можете поговорити з людьми за межами роботи та підняти теми, які не стосуються її.

Це допоможе створити невимушену розмову та краще пізнати один одного.

Запропонуйте допомогу

Це ще один спосіб покращити стосунки з колегами, який працює безвідмовно. Якщо ви побачите, що хтось із ваших колег потребує допомоги, запропонуйте її, навіть у випадку, якщо конкретно вас про це не просили.

Наприклад, ви можете відправити пошту чи допомогти завершити нагальний проєкт. Створення спільноти з підтримкою та командною роботою точно допоможе вам побудувати дружні стосунки більш природно.