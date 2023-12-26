Окрім того, не варто забувати про чохол в якому зберігаються навушники, адже в них також збираються всілякі бактерії.

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Ви повинні виробити для себе звичку та постійно чистити навушники, адже якщо цього не будете робити, вони завжди кишітимуть мікробами. Якщо помічаєте, що звук стає не чітким, швидше за все ваші навушники забиті вушною сіркою, бактеріями та брудом. Та щоб їх не пошкодити, важливо знати, як правильно чистити.

Як чистити навушники

Якщо ви використовуєте навушники щодня, очищайте їх хоча б раз на тиждень. Для цього вам знадобиться рідина для миття посуду, ватний тампон, тканина з мікрофібри. Для дезінфекції вам потрібен медичний спирт, спиртові салфетки та ватні палички.

Крок 1. Приготуйте розчин

У невеликій мисці змішайте ¼ чайної ложки засобу для миття посуду з ½ склянки теплої води.

Крок 2. Замочіть силіконові насадки

Зніміть силіконові насадки та занурте їх в розчин.

Крок 3. Очистіть та висушіть

Потім ватним тампоном зітріть з навушників залишки бруду. Промийте теплою водою та дайте їм висохнути.

Крок 4. Очистіть сітчасту поверхню

Використовуйте м'яку суху зубну щітку, щоб акуратно забрати частинки сірки та бруду.

Як продезенфікувати навушники

Крок 1. Протріть спиртом

Силіконові насадки протріть спиртовою серветкою або ватним тампоном, змоченим у спирті. Дайте їм висохнути на повітрі. Поролонові наконечники не можна дезінфікувати через їх пористу структуру, але очищення їх у водному розчині миючого засобу допоможе їх очистити.

Крок 2. Протріть сітчасту поверхню спиртом

Протріть сітчасту поверхню ватним тампоном, змоченим спиртом. Тампон має бути вологим, щоб зайва вода не потрапила в середину. Дайте їм висохнути впродовж години.

Крок 3. Протріть шнур спиртом

Використовуйте спиртову серветку або ватний тампон, щоб протерти зовнішній корпус навушників та шнури.