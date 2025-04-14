Як зробити блакитні яйця без хімії та покупних барвників: простий спосіб

Фарбування яєць у яскраві кольори – це цікава та важлива традиція перед Великоднем. І чимало людей намагаються використовувати для цього натуральні засоби.

Якщо ви хочете пофарбувати яйця у насичений блакитний колір, тоді це можна зробити навіть без використання магазинних барвників, повідомляє 24 Канал. Для цього можна натомість використати звичайний продукт з холодильника.

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Чим пофарбувати яйця у блакитний колір?

Звісно, для того, аби досягти яскраво-блакитного чи синього кольору, можна використати звичайний барвник. Але також можна скористатися й іншим перевіреним способом, який буде більш натуральним. Для нього потрібно використовувати білі яйця.

Спершу відваріть їх, а тоді потрібно нарізати на дрібні шматочки червонокачанну капусту та залити її окропом. І коли вода набуде кольору капусти та охолоне, потрібно додати до неї також 3 столові ложки оцту.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, у які кольори крашанки краще взагалі не фарбувати – вони притягують нещастя та смуток.

Після цього опустіть яйця у цей розчин та закрийте кришкою. Для того, аби досягти бажаного кольору, потрібно залишити яйця у воді з капустою принаймні на 2 години. Та для того, аби бути впевненими у результаті, ви можете залишити яйця у воді на цілу ніч.

Після цього яйця потрібно висушити на паперовому рушнику – а ось витирати їх не слід, аби не стерти колір. А ось після того, як вони висохнуть, для блиску крашанки можна змастити олією.



Яйця можна пофарбувати у блакитний / Фото Pexels

Як зварити яйця, щоб вони не тріскалися?

Для того, аби приготувати ідеальні крашанки, потрібно спершу зварити яйця так, аби шкаралупа не потріскалася. А для цього варто знати кілька простих секретів. Спершу залийте яйця холодною водою та на сильному вогні доведіть до кипіння. Після цього вимкніть воду та залиште у гарячій воді. Залежно від того, скільки яйця у ній залишатимуться, такими вони й будуть.

4 хвилин вистачає для рідкого жовтка і відносно твердого білка. 8 хвилин – жовток буде м'яким, але не рідким, а колір залишатиметься насиченим. 10 – 12 хвилин – жовток буде щільним, а колір зблідне.

Також для того, аби яйця не тріскалися, потрібно перед варінням покласти їх у теплу воду – так ви вирівняєте перепад температури. Окрім того, добре посоліть воду – додавайте 1 столову ложку солі на літр води.