Якщо ви хочете змінити інтер'єр у себе в ванній кімнаті чи на кухні, для цього необов'язково мати дуже багато грошей. Варто зважити на опцію перефарбувати плитку – це може надати усій кімнаті повністю нового вигляду, пише Ceramicplace.

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Як вибрати фарбу для плитки у ванній

Насправді виробники пропонують не так багато варіантів фарби, яка підходить для перефарбування плитки. Але ви можете придбати двокомпонентний розчин – одна з його переваг полягає в тому, що для нього не знадобиться ґрунтовка.

Фарбу можна використовувати для пластику, скла, бетону та декоративного каменю. Найкраще обирати одну з таких фарб:

Епоксидна. Фарба дуже стійка до стирання та використання мийних засобів. Її потрібно розбавляти водою, і при нанесенні вона не створює різкого запаху.

Фарба дуже стійка до стирання та використання мийних засобів. Її потрібно розбавляти водою, і при нанесенні вона не створює різкого запаху. Алкідно-уретанова. Зазвичай цю фарбу обирають для металу, і вона може створити міцний та еластичний шар, що робить її ідеальним вибором для підлоги.

Зазвичай цю фарбу обирають для металу, і вона може створити міцний та еластичний шар, що робить її ідеальним вибором для підлоги. Акрилова. Ця фарба створена спеціально для нанесення на плитку. Вона є водостійкою, і її також можна використовувати для покриття скла та металу.

Фарба, яку зазвичай використовують для стін, не підходить для кахлю. Вона просто не прилипне до гладкої поверхні й стече. Втім, якщо ви використаєте хорошу ґрунтовку перед фарбуванням, тоді плитку вдасться покрити латексною або олійною фарбою. Головне – переконайтеся, що продукт можна буде мити.



Плитку можна пофарбувати / Фото Pexels

Як пофарбувати плитку фарбою

Перед фарбуванням вам потрібно провести невелику підготовку: