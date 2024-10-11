Если вы хотите изменить интерьер у себя в ванной комнате или на кухне, для этого необязательно иметь очень много денег. Стоит учесть опцию перекрасить плитку – это может придать всей комнате полностью новый вид, пишет Ceramicplace.
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Как выбрать краску для плитки в ванной
На самом деле производители предлагают не так много вариантов краски, которая подходит для перекрашивания плитки. Но вы можете приобрести двухкомпонентный раствор – одно из его преимуществ заключается в том, что для него не понадобится грунтовка.
Краску можно использовать для пластика, стекла, бетона и декоративного камня. Лучше всего выбирать одну из таких красок:
- Эпоксидная. Краска очень устойчива к истиранию и использованию моющих средств. Ее нужно разбавлять водой, и при нанесении она не создает резкого запаха.
- Алкидно-уретановая. Обычно эту краску выбирают для металла, и она может создать прочный и эластичный слой, что делает ее идеальным выбором для пола.
- Акриловая. Эта краска создана специально для нанесения на плитку. Она является водостойкой, и ее также можно использовать для покрытия стекла и металла.
Краска, которую обычно используют для стен, не подходит для кафеля. Она просто не прилипнет к гладкой поверхности и стечет. Впрочем, если вы используете хорошую грунтовку перед покраской, тогда плитку удастся покрыть латексной или масляной краской. Главное – убедитесь, что продукт можно будет мыть.
Плитку можно покрасить / Фото Pexels
Как покрасить плитку краской
Перед покраской вам нужно провести небольшую подготовку:
- найдите дыры и трещины и залейте их герметиком или специальным клеем.
- тщательно вымойте и обезжирьте поверхность специальным средством.
- удалите старые уплотнители и силикон.
- Отшлифуйте плитку – это упростит покраску.