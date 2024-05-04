Колір залежить від того, наскільки довго яйця простоять у відварі чи соці з буряка. Щоб яйця блищали, після фарбування їх треба натерти олією.
Читайте також Як самостійно зробити писанку: прості кроки, які легко запам'ятати
Як фарбувати яйця буряком
Щоб колір був яскравим – рекомендовано використовувати білі яйця. Перед фарбуванням їх треба дістати з холодильника та залишити при кімнатній температурі.
Буряк треба добре помити, покласти в каструлю та залити водою. Поставте його на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 30 – 35 хвилин.
Після цього вогонь зменшіть, посоліть відвар та опустіть яйця. Варіть на повільному вогні 15 хвилин. Готові буряки витягніть з відвару, а яйця залишіть там до повного остигання.
Перед тим, як поставити їх в кошик – відполіруйте олією. Важливо врахувати, що цей метод дасть вам пурпуровий відтінок.
Найкращі способи фарбування яєць буряком / Фото Pexels
Фарбування буряковим відваром
Натріть сирий буряк, поставте у каструлю, залийте літром води та поставте на вогонь на 30 хвилин.
Зваріть яйця круто та остудіть. Готовий відвар пропустіть через сито чи марлю, а м’якоть видаліть. Туди ж додайте оцет, перемішайте та опустіть яйця. Залишіть їх в розчині на 2 – 3 години.
Готові яйця просушіть серветкою та надайте блиску за допомогою олії. Цей спосіб надасть яйцям вишневого кольору.
Фарбування буряковим соком
Буряк треба натерти та пропустити через м’ясорубку. За допомогою марлі треба вичавити сік та додати в нього оцет. Вже окремо зварені яйця треба попередньо остудити та покласти в буряковий сік.
Залишіть яйця в розчині на кілька годин. Якщо залишити яйця на кілька годин, то колір вийде рожевим, якщо ж на всю ніч – бордовим. Однак зверніть увагу, що таке тривале природнє фарбування може призвести до того, що білок яйця буде бурякового відтінку, а не білого.