Колір залежить від того, наскільки довго яйця простоять у відварі чи соці з буряка. Щоб яйця блищали, після фарбування їх треба натерти олією.

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Як фарбувати яйця буряком

Щоб колір був яскравим – рекомендовано використовувати білі яйця. Перед фарбуванням їх треба дістати з холодильника та залишити при кімнатній температурі.

Буряк треба добре помити, покласти в каструлю та залити водою. Поставте його на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 30 – 35 хвилин.

Після цього вогонь зменшіть, посоліть відвар та опустіть яйця. Варіть на повільному вогні 15 хвилин. Готові буряки витягніть з відвару, а яйця залишіть там до повного остигання.

Перед тим, як поставити їх в кошик – відполіруйте олією. Важливо врахувати, що цей метод дасть вам пурпуровий відтінок.



Найкращі способи фарбування яєць буряком / Фото Pexels

Фарбування буряковим відваром

Натріть сирий буряк, поставте у каструлю, залийте літром води та поставте на вогонь на 30 хвилин.

Зваріть яйця круто та остудіть. Готовий відвар пропустіть через сито чи марлю, а м’якоть видаліть. Туди ж додайте оцет, перемішайте та опустіть яйця. Залишіть їх в розчині на 2 – 3 години.

Готові яйця просушіть серветкою та надайте блиску за допомогою олії. Цей спосіб надасть яйцям вишневого кольору.

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Фарбування буряковим соком

Буряк треба натерти та пропустити через м’ясорубку. За допомогою марлі треба вичавити сік та додати в нього оцет. Вже окремо зварені яйця треба попередньо остудити та покласти в буряковий сік.

Залишіть яйця в розчині на кілька годин. Якщо залишити яйця на кілька годин, то колір вийде рожевим, якщо ж на всю ніч – бордовим. Однак зверніть увагу, що таке тривале природнє фарбування може призвести до того, що білок яйця буде бурякового відтінку, а не білого.