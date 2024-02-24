Щоб знизити кортизол та стати щасливішими, експертка Інституту когнітивного моделювання, психологиня Галина Волошина розповіла про корисні лайфхаки, які можуть відновити гарне самопочуття.

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Спілкуйтеся з рідними

Знаємо, коли поганий настрій, найбільше чого хочеться – побути наодинці. Однак соціальне оточення – це ключова складова для підтримки психічного здоров’я. Поділіться своїми почуттями з рідними чи друзями.

Розмова може позитивно вплинути на ваші проблеми та навіть знайти вихід з ситуації, через яку у вас поганий стан.

Виходьте на прогулянку

Гуляти корисно кожного дня хоча б мінімум 10 хвилин. Це добре впливає на сон ввечері та й загалом на самопочуття. Коли у вас поганий настрій, виходити з дому треба обов’язково. Прогулянка покращує настрій та зарядить вас енергією.

Здоровий сон

Щоб відновити втрачену енергію та перезавантажитися після поганого дня, вам потрібен здоровий сон. Коли у вас немає настрою – лягайте спати, щоб прокинутися бадьорими та натхненними.



Поради, які допоможуть позбутися поганого настрою / Фото Pexels

Фізична активність

Спорт та збалансоване харчування позитивно впливають на психічний стан. Поставте собі за мету щодня займатися спортом, особливо, коли у вас поганий настрій. Через деякий час ви помітите, як після фізичної активності він покращується.

Хваліть себе

Відзначайте свої досягнення та хваліть себе за те, що ви зробили та продовжуєте робити. Позитивне ставлення до себе важливіше емоційного здоров’я.

Релаксація

Коли немає настрою, спробуйте знайти час на медитацію чи йогу. Ці практики знижують рівень стресу та покращують психічний стан.

Займіться творчістю

Хобі здатне зняти стрес. Якщо відчуваєте, що поганий настрій не минає, займіться улюбленою справою, яка приносить вам задоволення.