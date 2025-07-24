Спатифілум зацвіте на очах: потрібен продукт, який є на кожній кухні

Для стимулювання спатифілума, рослині потрібно створити умови, що імітуватимуть його природне середовище. При цьому потрібно забезпечити правильний догляд та підживлення.

Городниця розповіла, що є один продукт, який допомагає спатифілуму не лише відновитися, але й випустити одразу кілька гарних квіток, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Як змусити спатифілум цвісти?

Рослина має дуже красивий вигляд завдяки глянцевому листю та ефектним білим квітам. Втім, спатифілум може раптово перестати цвісти, тому для поновлення пишного цвітіння варто скористатися добривами. Чудовим підживленням для вазона є звичайна кава, яка допомагає оживити рослину.

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Одна господиня розповіла, що кожного тижня поливає спатифілум чашкою кави, тож рослина відновилася й випустила кілька квітів. Кавова гуща справді є корисною для рослини, бо багата поживними речовинами та підвищує кислотність ґрунту.

Вливати цілу чашку кави в горщик – не варто. Цілком достатньо буде скористатися залишками, але використовуйте лише каву без цукру та вершків. Якщо каву ви не вживаєте, тоді 2 чайні ложки розведіть в літрі води, дайте якийсь час настоятися, а тоді поливайте рослину.



Спатифілум може зацвісти / Фото Pexels

Важливо використовувати лише свіжу кавову гущу, оскільки несвіжа містить кислоти, які можуть нашкодити рослині. Слідкуйте за тим, щоб не було надмірного використання, бо велика кількість кавової гущі може закислити ґрунт.

До слова, раніше ми вже розповідали, які квіти потрібно обрізати у липні для найкращого росту та цвітіння.

Окрім того, кавову гущу люблять троянди, гортензії, азалії та папороть. А от герань, спаржа та традесканція не переносять кавового підживлення. Завдяки цьому простому продукту можна чудово підживити спатифілум, покращити його ріст та сприяти цвітінню рослини.