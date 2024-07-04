Розмір перців не впізнаєте: як за 4 кроки збільшити урожай овочів

Для того, щоб урожай перців був великим, важливо правильно доглядати за овочами після посадки. Це забезпечить їм ріст, розвиток та все необхідне для того, щоб плоди виросли великими та соковитими.

Дачники радять звернути увагу поливання кущів, яке є необхідним у спеку та підживлення. Також важливо добре дивитися за формуванням кущів та накривати рослини укривним матеріалом за необхідності.

Зверніть увагу Які хвороби та шкідники можуть вразити кукурудзу: головні способи боротьби з ними

Поливання та підживлення

Перець дуже любить воду, тому в спекотний період його треба поливати раз на 3 дні крапельним способом. Якщо ж поливаєте з відра, то треба дати воді настоятися, аби вона була теплою.

Вносити добрива вже треба тоді, коли рослини акліматизуються. Якщо зробити це раніше, то на коренях з’являться мікротріщини, а підживлення спалить їх та загальмує ріст рослини. Коли овоч приживеться, підживлювати його можна кожних 2 тижні.



Догляд за перцями є дуже важливим / Фото Pexels

Формування кущів

Стебло перцю на певній висоті починає роздвоюватися. Щоб рослина була добре розвинутою, треба відщипувати першу квітку, яка формується нижче розвилки. Бічні відростки, які формуються на нижній частині стебла теж треба видаляти, інакше урожай буде наполовину менший. На стовбурі нижче за розвилку не має бути ніяких пагонів, виключно листя.

На слабшому стеблі за квітконосом треба залишити два листки, а решту пагона відщипнути. З сильнішим стеблом, яке з часом теж роздвоїться треба зробити так само.

Якщо ви вирощуєте перець у прохолодному кліматі, то частину зав’язей треба прибрати ще до того, як кущ підніметься. Тоді рослина буде мати сили виростити плоди до потрібного розміру.

Укривний матеріал

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для дачників, які живуть в дуже спекотному кліматі треба застосувати для перцю покривний матеріал, який врятує рослину від перегріву кореневої системи. Під укривним матеріалом перець буде добре рости та зможе плодоносити аж до пізньої осені.