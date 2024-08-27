Літо – це час, коли потрібно не забувати про догляд за вашими плодовими деревами, а в певний час навіть проводити обрізку. Виявляється, це дуже позитивно впливає на її плодоношення.

Плодоношення груші зазвичай залежить від дуже багатьох факторів, і вчасна та правильна обрізка – це один з них. Зазвичай вона проводиться в період спокою рослини, а саме наприкінці зими чи рано навесні. Втім, іноді потрібно проводити обрізку і влітку.

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Як правильно влітку обрізати грушу

Отож, обрізку груші можна проводити у серпні, коли дерево вже відцвіло та віддало усі плоди. Найкраще обрізка у цей період вплине на плодоношення, адже саме вона допомагає підтримувати форму дерева та підвищує вентиляцію крони. А також така обрізка дуже корисна для того, щоб стимулювати ріст нових пагонів.



Грушу можна обрізати у серпні / Фото Pexels

Важливо, втім, пам'ятати, що під час обрізки потрібно враховувати і особливості кожного сорту. Літня обрізка – це видалення зайвих відростків, і під час неї вам потрібно видалити слабкі та хворі гілки, які спрямовані всередину крони. Так сонячне світло буде краще проникати всередину дерева та живити плоди та гілки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Важливо також проводити і обрізку на верхівках нових пагонів, адже так ви можете стимулювати їхнє розгалуження. Рекомендують досвідчені садівники прибирати і усі вертикальні пагони, адже рано чи пізно вони почнуть конкурувати за поживні речовини із плодовими гілками.

Видаляйте без жалів і мертву деревину та відростки, які опинилися надто близько від стовбура. Коли проводите обрізку, ви маєте обов'язково використовувати чистий та гострий інструмент, адже тільки так зможете уникнути зараження дерева та стовбура. Не слід обрізати більше, ніж 1/3 гілки за один сезон, адже так ви принесете рослині надто багато стресу. У такому випадку обрізка вплине на урожайність груші зовсім не позитивно, тож вам потрібно бути досить обережними.