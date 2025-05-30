Багаторазові баки та пляшки для води – це дуже зручна тара, адже вони недорогі, легкі та практичні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Втім, мають вони й одну ваду – вузьку шийку, через яку їх досить складно почистити. Та ми ділимося кількома простими способами, які під силу кожному.

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Обробка содою

Перше, що можна використати для обробки бака чи бутля – це сода. Вона може видалити з пластику і зелень, і наліт, і навіть плісняву. Для місткості у 20 літрів достатньо буд 200 грамів соди і ще трохи води, аби утворити таку собі кашу. Потрібно рівномірно нанести її на внутрішні стінки тари, а тоді залишити на кілька годин.

Промийте тару водою, аби видалити й соду, і залишки забруднень. Та, вочевидь, якщо у бака вузька шийка, використати такий метод буде непросто – ви просто не зможете рівномірно нанести засіб. І в такому випадку потрібно вдатися до інших варіантів.



Бутель для води можна почистити від зелені / Фото Pexels

Сіль та мийний засіб для посуду

Для бутлів з вузькими шийками цей варіант може бути ідеальним. У кулер чи бутель потрібно насипати 4 – 5 столових ложок солі, а тоді додати 3 – 4 ложки засобу для миття посуду. Долийте трохи води й, закривши тару, почніть збовтувати її круговими рухами. Але не все можна мити таким чином – раніше ми вже розповідали, що не можна ніколи чистити засобом для миття посуду.

Такий склад працюватиме як абразив та допоможе видалити навіть досить стійкий наліт.

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Аптечні засоби

Звісно, ви можете використати і засоби з вашої аптечки, аби очистити пляшки для води. Наприклад, можна використати 100 мілілітрів оцту та 2 літри води. Залийте суміш всередину, закрийте бутель кришкою та залиште на кілька годин. Реакція розчинить і зелень, і інші забруднення та навіть осад.

Після такого чищення достатньо буде промити місткість чистою водою.