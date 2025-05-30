Многоразовые баки и бутылки для воды – это очень удобная тара, ведь они недорогие, легкие и практичные, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Впрочем, имеют они и один недостаток – узкое горлышко, из-за которого их достаточно сложно почистить. Но мы делимся несколькими простыми способами, которые под силу каждому.

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Обработка содой

Первое, что можно использовать для обработки бака или бутыли – это сода. Она может удалить из пластика и зелень, и налет, и даже плесень. Для емкости в 20 литров достаточно буд 200 граммов соды и еще немного воды, чтобы образовать некую кашу. Нужно равномерно нанести ее на внутренние стенки тары, а потом оставить на несколько часов.

Промойте тару водой, чтобы удалить и соду, и остатки загрязнений. Но, очевидно, если у бака узкое горлышко, использовать такой метод будет непросто – вы просто не сможете равномерно нанести средство. И в таком случае нужно прибегнуть к другим вариантам.



Бутыль для воды можно почистить от зелени / Фото Pexels

Соль и моющее средство для посуды

Для бутылей с узкими горлышками этот вариант может быть идеальным. В кулер или бутыль нужно насыпать 4 – 5 столовых ложек соли, а потом добавить 3 – 4 ложки средства для мытья посуды. Долейте немного воды и, закрыв тару, начните взбалтывать ее круговыми движениями. Но не все можно мыть таким образом – ранее мы уже рассказывали, что нельзя никогда чистить средством для мытья посуды.

Такой состав будет работать как абразив и поможет удалить даже достаточно стойкий налет.

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Аптечные средства

Конечно, вы можете использовать и средства из вашей аптечки, чтобы очистить бутылки для воды. Например, можно использовать 100 миллилитров уксуса и 2 литра воды. Залейте смесь внутрь, закройте бутыль крышкой и оставьте на несколько часов. Реакция растворит и зелень, и другие загрязнения и даже осадок.

После такой чистки достаточно будет промыть емкость чистой водой.