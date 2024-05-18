Експертка Моллі Дайєр дала кілька ключових порад, які допоможуть без вагань звернутися до керівника та попросити підвищення зарплати.

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Особиста розмова

Якщо маєте можливість, попросіть керівника про зустріч віч-на-віч. Повідомлення їх може застати зненацька чи не у вдалий час, а ще дасть їм можливість навести кілька заперечень.

Розмова допоможе вам чіткіше висловити свою аргументацію щодо підвищення зарплати та детальніше пояснити, чому саме вам варто підняти ставку.



Підготуйте аргументи, чому саме вам мають підвищити зарплату / Фото Pexels

Покажіть своє зростання

Більшість компаній наголошують на тому, що у компанії немає грошей, тому варто продемонструвати свої знання, які потенційно можуть принести гроші бізнесу.

"Заплануйте зустріч зі своїм керівником, щоб розглянути бізнес-кейс. В ідеалі ви повинні доказати їм, чому маєте право на підвищення зарплати, з наявними прикладами своєї роботи»", – зазначила експертка.

До прикладів може увійти план особистого розвитку, який показує наскільки зросли ваші навички та окреслення завдань, які ви виконуєте. Також згадайте майбутні результати, розкажіть про ваші цілі та дії, які плануєте зробити, щоб сприяти розвитку бізнесу.

Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Порівняйте зарплатню

Подивіться на сайтах, як оплачується робота, яку ви робите у вашому регіоні. Місто відіграє важливу роль. До прикладу, в столиці платять набагато більше, ніж в інших містах через вищу вартість життя.

"Якщо ви можете продемонструвати, що інші роботодавці суттєво збільшують платню за ту саму роботу, яку ви виконуєте, тоді у вас будуть вагомі аргументи для підвищення зарплати, оскільки бізнес не захоче віддавати вас іншим підприємствам", – заявила Моллі Дайєр.

Загалом ви маєте бути чітко впевнені у своїх знаннях та тому, що справді приносите користь компанії. Відкиньте боязливість та без вагань наважтеся попросити більшу зарплатню, оскільки в сучасному світі це цілком нормально вимагати гідну оплату праці за роботу, яку ви добре виконуєте.