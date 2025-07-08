Копійчаний засіб, який точно спрацює: як позбутися бронзівки на рослинах

З початком літа на квітах та плодах дедалі частіше можна побачити зеленкувато-металевих жуків. Це бронзівка, яка харчується пелюстками, листям і навіть плодами. Її активність особливо дошкуляє садівникам, адже шкідник здатен знищити декоративні рослини.

Як боротися з бронзівкою – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Ці номери квартир притягують бідність та лихо: знають не всі

Хто така бронзівка

Це жук із родини пластинчатовусих, який активно літає в сонячну погоду. Найчастіше її можна помітити у квітниках і фруктових садах. Бронзівка вигризає серцевину квітки, залишаючи після себе зіпсовані бутони та плоди.

Як боротися з бронзівкою

Існує декілька способів врятувати рослини від бронзівки. На щастя, більшість з них прості та не потребують додаткових витрат.

Збір вручну

Найпростіший і найбезпечніший метод – збирати жуків вручну вранці, коли вони ще малорухливі. Жуків можна струшувати в місткість із мильною водою, що забезпечить їхню загибель.

Настій полину або тютюну

Обприскування настоєм полину (або тютюну) відлякує бронзівку. Готується просто:

300 грамів сухої сировини на 1 літр гарячої води,

настояти добу,

процідити,

розбавити ще 5 літрами води та обприскати рослини.

До слова, ці ж засоби допомагають у боротьбі зі ще одним шкідником – попелицею. Це – один з головних шкідників у саду, що висмоктує сік з рослин, спричиняючи їх в'янення.

Методи боротьби з попелицею включають механічне видалення, обробку оцтом, тютюном, часниковою олією та настоянкою валеріани.



Як позбутися бронзівки на рослинах / Фото Unsplash

Мульчування ґрунту

Жуки відкладають яйця у ґрунт. Використання мульчі з тирси, соломи або кори може ускладнити їм цей процес.

Біологічні препарати

Існують препарати на основі ентомопатогенних нематод чи грибів, які вражають личинок бронзівки в ґрунті. Вони безпечні для рослин і людини, але ефективні проти шкідника.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Щоб уникнути масового розповсюдження жуків, варто регулярно перевіряти ділянку, вчасно видаляти рослинні залишки й підтримувати баланс у садовій екосистемі.