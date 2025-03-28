Бур'яни зникнуть раз і назавжди: використайте цей копійчаний засіб
- Для боротьби з бур'янами можна використовувати тирсу, оцет, харчову соду, окріп, скошену траву, сіно чи солому, а також господарське мило.
- Ці засоби допомагають знищити бур'яни без шкоди для городніх культур та ґрунту, але процедури можуть потребувати регулярного повторення.
Бур'яни на городі – це біль та морока для багатьох садівників і дачників. Чимало людей проривають їх чи не кожного дня, а інші шукають простіших способів розібратися з проблемою.
Весна – це дуже клопітна пора, адже потрібно підготувати грядки, висадити розсаду, інші овочі садити відразу ж у відкритий ґрунт, повідомляє 24 Канал. І зовсім не хочеться приділяти час ще й на боротьбу з бур'янами. На щастя, позбутися їх можна раз і назавжди.
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Народні засоби проти бур'янів?
Існує чимало засобів, які допоможуть вам у боротьбі з бур'янами. Та важливо зважати на те, що будь-який з цих методів впливатиме на ріст не тільки небажаних рослин, але й городини, а також може виснажувати ґрунт.
До речі, раніше ми вже розповідали, як вивести зі свого подвір'я змій, що прокидаються навесні.
Втім, кілька перевірених народних засобів можуть допомогти без шкоди вашому городові та землі.
- Тирса. ЇЇ потрібно розподілити тонким шаром по міжряддях, аби припинити проростання бур'янів. На щастя, вона не буде шкодити городнім культурам, адже тирса може забезпечити циркуляцію повітря, але також утримує вологу у ґрунті.
- Оцет. Цей метод боротьби з бур'янами вважається надзвичайно ефективним. Для того, аби приготувати розчин, потрібно взяти 6% оцет та розвести його водою у співвідношенні 1:1, а також додати у суміш 2 столові ложки солі. Ідеально буде обробити нею однорічні трави, адже вона випалить їх до самих коренів. Аби оцет не нашкодив вашому майбутньому врожаю, краще робити обприскування на порожніх ділянках городу.
- Харчова сода. Такий варіант буде дуже ефективним для боротьби із травою на стежках із плитки. Посипте доріжки содою, а тоді заметіть її у щілини – і траву ви більше не побачите. Процедуру, втім, потрібно повторювати кожні 6 тижнів.
- Окріп. Вам буде достатньо просто полити бур'яни окропом, і тоді вони разом з корінням загинуть. Такий метод також підходить для боротьби з травою на доріжках.
- Скошена трава, сіно чи солома. Мульчу потрібно розкласти у міжрядді шаром до 5 сантиметрів. Шари потрібно час від часу оновлювати, аби бур'яни не росли далі.
- Господарське мило та оцет. Вам потрібно змішати обидва інгредієнти у рівних пропорціях – 1:1. Розчин розпилюйте на рослини протягом кількох днів.