Що робити, щоб у черешнях не було черв'яків: дієві методи, які знають не всі

Черешню влітку обожнюють всі, однак в соковитих та великих ягодах нас може чекати неприємний сюрприз – наявність черв'яка. Щоб вони не з’явилися в плодах, дерева треба обробляти спеціальними розчинами.

Ви могли й не знати, однак черв’яки на черешні з’являються не просто так. Виявляється, що існує вишнева муха, яка зимує у верхньому шарі ґрунту, а з початком тепла вибирається на поверхню.

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Здебільшого їхньою їжею є черешневий та вишневий сік, а коли вони насичуються, то починають відкладати яйця всередину черешні. Таким чином в плодах з’являються черв’яки.

Що зробити, щоб у черешнях не було черв'яків

Якщо ви придбали червиві черешні або ж зібрали зіпсутим ледь чи не весь урожай, то переживати не варто. Не викидайте ягоди, оскільки плоди ще можна врятувати. Для цього замочіть черешні у підсоленій воді.

Покрокова інструкція

На пів кілограма черешень потрібен 1 літр води та 1 чайна ложка солі. Переберіть ягоди та викиньте гнилі й зіпсуті, тоді черешні промийте під проточною водою.

Розмішайте воду кімнатної температури з сіллю та висипте черешні в миску. Рідина має повністю їх покривати. Залишіть черешні у воді на 30 хвилин. За цей час черв’яки самі вилізуть з ягід. Після цього промийте черешню під протічною водою та можете вживати.

Чим обробити дерева черешні від черв'яків

Ще навесні землю навколо дерев черешні треба накрити чорною плівкою. Така пастка не дозволить вишневій мусі вилетіти з ґрунту.

У випадку, якщо ви цього не зробите, черешні треба обприскувати на початку потепління, коли мухи починають вилітати із землі.



Дерева черешні треба обробляти спеціальним розчином / Фото Pexels

Народні засоби від вишневої мухи

Господарське мило

У 5 літрів води додайте 2 чайні ложки натертого господарського мила та 2 чайні ложки олії. Розчин влийте в обприскувач та обробляйте ним дерево кожних 3 – 5 днів.

Тютюн

У садовому магазині придбайте настій тютюнового пилу. У 10 літрах води розведіть 500 грамів настою з додаванням 3 столових ложок рідкого мила. Дайте настоятися 2 доби, а після цього обробляйте дерева.

Хвоя

Одну гілку сосни чи ялини поставте у воду з каструлею та доведіть до кипіння. Цим розчином обробляйте дерево черешні.