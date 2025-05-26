Гусінь зникне з вашого саду назавжди: потрібно зробити одну річ

Гусінь – це неприємний шкідник, який може вразити практично будь-яку рослину. І боротися з нею щороку часом буває непросто. Втім, можна розібратися з проблемою без зайвих зусиль.

Якщо кожного року вам доводиться боротися із гусінню, тоді, можливо, настав час дізнатися про одну просту річ, яка дозволить попрощатися з нею назавжди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І зробити її можуть усі садівники без жодних витрат.

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Як позбутися гусені у саду?

Один з найпоширеніших видів гусені, що часто спустошує українські сади – це гусениця капустяної молі. Вона може завдати досить серйозної шкоди врожаю, адже личинки харчуються стадно та можуть скелетувати листя, на якому оселяються.

Окрім того, личинки також залишають на листя відходи, а згодом це призводить до появи бактеріальних та грибкових інфекцій, що можуть швидко поширитися усією ділянкою. Гусінь капустяної молі впізнати досить просто – вони зазвичай вирізняються відтінками жовтого, або ж коричнево-зеленого кольору та відсутністю волосків.

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Живляться такі шкідники капустою та іншими рослинами – ріпою, настурціями, ягодами тощо. Вони свердлять лунки у листя рослини, і саме за цими дірками помітити їхню наявність найпростіше.

І для того, аби позбутися шкідників, садівники можуть зробити одне: створити садову екосистему, що включатиме природних ворогів гусені – зокрема птахів. Багато садівників намагаються позбутися птахів зі своєї ділянки за усяку ціну, і водночас забувають, що саме птахи можуть розправитися з величезною кількістю комах та шкідників і у саду, і на городі.



Птахи можуть ефективно знищувати гусінь / Фото Pexels

А для того, аби вони для створення гнізд обрали саме вашу ділянку, варто подбати про забезпечення їжі, води та укриття, а також можливостей для гніздування: встановіть годівниці, пташині ванночки та створіть безпечні місця – кущі та дерева.

Найкращою для вашого саду буде наявність птахів, які харчуються переважно гусінню. Ефективність цих пернатих важко переоцінити – наприклад, пташеняткові синиці блакитної потрібно сто гусениць на день! Але також очистити ваш сад від гусені допоможуть й галки, горобці, зозулі та велика синиця.

Але ось шпаків у саду варто остерігатися. І як захистити урожай черешні від цих пернатих, ми вже розповідали раніше.

Втім, приваблення птахів на ділянку варто комбінувати й з іншими способами боротьби зі шкідниками: ви можете збирати гусінь та її яйця вручну, а також подбати про накриття капусти, яку особливо часто вражає шкідник, сіткою.

Окрім того, можна висадити поряд і чорнобривці – це рослина відлякує капустяну міль через різний запах. Але садити квіти надто близько до капусти все ж не варто – рясний ріст чорнобривців може завадити розвитку овочів.