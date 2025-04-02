Кліщі зникнуть з ділянки неймовірно швидко: простий засіб

Кліщі на присадибних ділянках – це досить поширена проблема, і далеко не всі городники знають, як з нею боротися.

Вже настала весна, а значить – незабаром і сезон кліщів, повідомляє 24 Канал. На щастя, можна позбутися неприємних комах ще до того, як вони встигнуть когось вкусити.

Цікаво Коли краще садити картоплю у 2025 році – до чи після Великодня: дізнайтеся ідеальний час

Природні хижаки

Сонечка та деякі інші комахи є дуже корисними, коли мовиться про боротьбу з кліщами – ви можете привабити їх на ділянку, висадивши деякі квіти. Наприклад, чорнобривці, ромашки та деревій забезпечать їх нектаром та пилком.

Окрім того, є можливість також придбати цих корисних комах у садовому центрі та випустити їх у себе на ділянці.

До речі, раніше ми розповідали про те, як позбутися ще одних небажаних гостей в домі та на ділянці – що робити, аби птахи не гніздувалися на дахах та плодових деревах.

Належна гігієна

Кліщі набагато краще процвітають у запиленому та брудному середовищі, тому дуже важливо підтримувати ділянку чистою та вільною від сміття. Одне з перших завдань, про яке потрібно подбати – це прибирання торішнього листя.

Також займіться видаленням бур'янів та інших органічних речовин, які можуть стати середовищем для розмноження кліщів. Намагайтеся також уникати надмірного поливу рослин, адже велика вологість створює сприятливе середовище для кліщів.

Органічні спреї

Інсектицидне мило, олія німу та садівнича олія – це ефективні природні засоби для боротьби із кліщами. Ці спреї можуть задушити та порушити життєвий цикл кліщів. Та під час їхнього використання важливо звернути увагу на інструкцію на етикетці, аби мінімізувати шкоду для корисних комах.



Позбутися кліщів досить просто / Фото Pexels

Чим намазати тіло, аби не кусали кліщі?

Для захисту від кліщів радять використовувати спеціальні репеленти, які можна купити у магазині. Наносять їх на відкриті ділянки шкіри та одяг перед виходом на природу.

Але є ще кілька запахів, які кліщі не переносять. Тож ви можете використати і їх для того, аби відлякати шкідливих комах: