Їх більше не буде ніколи: як правильно обробити ділянку від кліщів

Кліщі на власній ділянці дому – доволі небезпечне явище, як для дорослих, так і дітей. Однак побороти шкідливих комах цілком можливо, важливо лише знати, що саме треба застосувати.

Щоб ви безпечно почували себе у своєму саду, варто обробити певним засобом ділянку проти небезпечних комах. Кліщ є маленький, тож його можна не помітити, а укус не є відчутним. Комахи переносять дуже багато важких захворювань, тому здатні заразити людину чи навіть тварину.

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Що саме відлякує кліщів

Комах здатні відлякати рослини, які мають дуже сильний запах. Проти кліщів садівники використовують ефірні олії деяких трав.

Розмарин здатен відлякати кліщів, мух і тлю, бо має дуже різкий аромат. Полин відомий стійким та гірким запахом. Його використовують під час виготовлення репелентів проти кліщів, бліх та молі. А ще кліщі не переносять запаху часнику через його особливий різкий запах.

Як виявити кліщів на подвір’ї

Метрову білу тканину прив’яжіть до палиці та пройдіться по всіх закутках подвір’я. Цією тканиною треба водити по траві. Якщо кліщі є на подвір’ї, то значна частина точно зачепиться на тканині.

Коли обробляти ділянку від кліщів

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Розпилювати хімікати треба тоді, коли на вулиці не буде вітру та дощу. Обирайте теплий та сонячний день. У таку погоду кліщі люблять вилазити на поверхню. Обприскуйте не лише траву, але все що вище півтора метра. Фахівці також рекомендують обробляти нижні гілки дерев, пороги та вхідні двері.