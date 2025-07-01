Народні засоби від колорадського жука: позбудетеся шкідників надовго

З кінця червня картопляні грядки почали атакувати колорадські жуки. З ними треба швидко боротися, бо шкідники швидко плодяться й здатні знищити увесь урожай картоплі. Дачники люблять використовувати народні методи, які є досить дієвими, тож далі більше про них розповімо.

Щоб швидко вивести колорадських жуків, дачники в першу чергу вдаються до хімічних засобів, втім проблема полягає в тому, що жуки здатні пристосуватися й виробити імунітет, тому все ж таки краще вдаватися до народних методів боротьби з ними, пише 24 Канал.

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Ручний збір дорослих особин та личинок є доволі трудомістким процесом, тому вивести колорадських жуків можна кількома дієвішими способами.

Оцет та гірчиця

Цей метод не вбиває жуків, а відлякує від картоплі, оскільки оцет посилює неприємний запах гірчиці. Господарське мило в розчині сприяє закріпленню розчину на листі, щоб засіб не змився дощем. Після нанесення розчину, жуки покинуть картопляні кущі.

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Для приготування засобу знадобиться 5 столових ложок сухої гірчиці, 150 міліграмів оцту, 50 грамів господарського мила та 10 літрів води. Спочатку гірчицю потрібно залити окропом води, перемішати й залишити на добу, тоді всередину треба натерти господарське мило й налити оцет.

Засіб треба процідити через марлю та обприскати рідиною листя картоплі з двох сторін й стебла. Залишки можна розлити між кущами.

Часниковий настій

Візьміть 200 грамів зубчиків часнику, подрібніть та залийте літром теплої води. Дайте суміші настоятися добу, а тоді розведіть в 10 літрах води з додаванням ложки рідкого мила.



Народні методи проти колорадських жуків / Фото Pexels

Тирса

Деревна тирса продається в магазинах, тому кілька разів на місяць її треба розсипати між рядами з картоплею. Після дощу запах деревини ще більше посилиться й відлякає колорадських жуків.

Відвар кульбаби

Захистити грядки від жуків можна завдяки відвару кульбаби, полину чи хвоща. По 200 грамів зелені треба кип’ятити 15 хвилин в літрі води, а тоді після охолодження розбавляють в 10 літрах води та обприскують картоплю зі шкідниками.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з попелицею народними засобами – вони можуть бути надзвичайно ефективні.

Деревна зола

Дорослі жуки та личинки не переносять лужного середовища й покидають рослини. Потрібно лише розсипати деревну золу по вологому листю картоплі зранку, коли є роса.