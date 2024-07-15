Коли на кухні з'являється багато маленьких мошок, тоді кожного дня доводиться стикатися з тим, що вони лізуть в усі продукти і залишені страви. Багато людей ламають голову, як ж їх можна позбутися без використання хімікатів у себе на кухні.

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Чому мошки з'являються вдома

Причин цього явища може бути досить багато, проте основні з них наводимо нижче.

Органічні відходи. Якщо у вас вдома постійно переповнене відро для сміття – це ідеальне середовище для розмноження мошок. Особливо у випадку, якщо в цих відрах є харчові відходи. Регулярно викидайте сміття та постійно після цього мийте відро.

Кімнатні рослини. Так, це може бути неприємно, але це дуже розповсюджена причина появи мошок у квартирі. Якщо земля в горщиках постійно волога, комахи точно там оселяться.

Проблеми з сантехнікою. Ця проблема дуже поширена, і до появи комах може призвести і засмічення в трубах, і залишки їжі в раковині чи біля неї.



Проти мошок можна боротися домашніми засобами / Фото Pexels

Народний засіб проти мошок

Для того, що засіб проти мошок був дієвим, він зовсім необов'язково має бути дорогим. Зробити його цілком можна самостійно. Перший спосіб – це винна пастка.

Для цього вам потрібно поставити трохи червоного вина у склянку чи банку та натягнути на неї харчову плівку. В ній зробіть зубочисткою кілька невеликих отворів, і згодом помітите, що комахи просто не можуть вибратися зі склянки та гинуть там.

Засіб з рідкого мила та яблучного оцту також може стати у пригоді. Вам потрібно змішати у банці трохи оцту та кілька крапель мила і поставити там, де є багато мошок.