Когда на кухне появляется много маленьких мошек, тогда каждый день приходится сталкиваться с тем, что они лезут во все продукты и оставленные блюда. Многие люди ломают голову, как же от них можно избавиться без использования химикатов у себя на кухне.

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Почему мошки появляются дома

Причин этого явления может быть достаточно много, однако основные из них приводим ниже.

Органические отходы. Если у вас дома постоянно переполненное мусорное ведро – это идеальная среда для размножения мошек. Особенно в случае, если в этих ведрах есть пищевые отходы. Регулярно выбрасывайте мусор и постоянно после этого мойте ведро.

Комнатные растения. Да, это может быть неприятно, но это очень распространенная причина появления мошек в квартире. Если земля в горшках постоянно влажная, насекомые точно там поселятся.

Проблемы с сантехникой. Эта проблема очень распространена, и к появлению насекомых может привести и засорение в трубах, и остатки пищи в раковине или возле нее.



Против мошек можно бороться домашними средствами / Фото Pexels

Народное средство против мошек

Для того, что средство против мошек было действенным, оно совсем необязательно должно быть дорогим. Сделать его вполне можно самостоятельно. Первый способ – это винная ловушка.

Для этого вам нужно поставить немного красного вина в стакан или банку и натянуть на нее пищевую пленку. В ней сделайте зубочисткой несколько небольших отверстий, и впоследствии заметите, что насекомые просто не могут выбраться из стакана и погибают там.

Средство из жидкого мыла и яблочного уксуса также может пригодиться. Вам нужно смешать в банке немного уксуса и несколько капель мыла и поставить там, где есть много мошек.