Мурахи – це комахи, які можуть знищити безліч інших шкідників, проте вони також можуть загрожувати вашому урожаю.

Деякі види мурах вважаються корисними – наприклад, лісові мурахи, але на городі можуть з'явитися й інші їхні види. І боротися зі звичайними садовими та бурими мурахами, які можуть харчуватися рослинами, потрібно вчасно.

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Як боротися з мурахами на городі

Для того, щоб надокучливі комахи зникли з ваших грядок, ви можете використовувати рослини та речовини, які мають сильний запах: наприклад, петрушку, календулу, часник чи аніс. Ці запахи – це ті, які не подобаються шкідникам, і запашні рослини потрібно посіяти на тих ділянках, де найчастіше оселяються мурахи.

Найчастіше це місця біля полуниці, на грядках із коренеплодами чи у саду, під деревами. Інші способи позбутися мурах – це використання негашеного та хлорного вапна. Для цього вам варто розбити грудку цього засобу на великі крихти, а потім розсипати їх на мурашник та полити невеликою кількістю води.



Мурах потрібно вигнати з городу / Фото Pexels

Під час гасіння вапна почне виділятися тепло, і в середину мурашника потрапить гарячий розчин. Мурахи не переносять і пічну сажу, тож вам буде достатньо тільки розсипати цей темний порошок у тих місцях, де зазвичай надокучають шкідники.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Інший ефективний засіб від мурах – це приманки з бурою або ж борною кислотою. Порошок цього препарату потрібно змішати з медом чи варенням. Приблизно на 250 – 300 грамів солодощів потрібно додати 5 грамів бури.

Якщо ж на вашому городі завелися лісові мурахи – великі руді, які мають темне черевце, не знищуйте їх, а натомість спробуйте переселити у більш підхоже середовище. Для цього наприкінці дня, коли мурахи вже не дуже активні, вам потрібно обережно зняти мурашник лопатою, а потім перекласти матеріал у відро.

Після цього викопайте яму в іншому місці й висипте якомога далі від дому.