Як вивести мурах з городу: 5 дідівських методів, які працюють

У весняну пору активізується не лише ріст рослин на городі, але й стає помітною поява шкідників – щурів, слимаків чи мурах. Позбутися комах можна за допомогою народних методів, які справді мають ефект.

Мурахи переробляють ґрунт глибиною 1,5 метра, захищають сад від павутинного кліща, гусениць, слимаків чи личинок мух. Втім мурашник біля коріння дерева виснажує його, комахи поїдають пелюстки троянд, солодкий нектар з квітів та харчуються ягодами полуниці, морквою чи гарбузом.

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Саме тому варто обробити мурах, бо в певних моментах вони можуть добряче нашкодити рослинам.

Сода

Організм мурах насичений кислотою, а сода – бікарбонатом натрію, який її нейтралізує. Коли вона потрапляє в організм комахи, сода вступає в реакцію з кислотою і мураха гине.

Для приманки розмішайте 0,5 столової ложки соди з цукровою пудрою. Додайте 2 столові ложки води, розмішайте та налийте в пластикові кришки. Розставте в ті місця, де спостерігається найбільше скупчення комах.



Народні методи позбавлять комах з городу / Фото Pexels

Борна кислота

Кислота погано впливає на нервову й травну систему комах, зневоднює їхній організм, тож за кілька годин настає параліч.

Щоб приготувати розчин, візьміть 5 грамів речовини та розчиніть в склянці гарячої води, тоді додайте 2 столові ложки цукру або меду та долийте ще 1 літр води. Цією сумішшю ввечері треба підлити мурашник. Якщо він непомітний оку, тоді розлийте у плоскі ємності та залишіть там, де вони пересуваються.

Марганцівка

Візьміть 1 літр води та насипте марганцівку до утворення насиченого рожевого кольору, а тоді змішайте у 10 літрах. Цією рідиною обробіть мурашники та рослини по яких вони люблять повзати.

Нашатирний спирт

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цей засіб не лише допоможе позбутися від комах, але й підгодує рослини. Необхідно приготувати простий розчин. У 8 – 10 літрах води розчиніть 10 грамів нашатирного спирту.

Оцтова кислота

Звичайна оцтова кислота також здатна усунути комах з городу. Для цього 1 столову ложку оцту треба розвести в 1 літрі води та обприскати рослини, на яких з’явилися мурахи. Процедуру можна повторювати до того часу, поки мурахи не зникнуть з ділянки.