Інколи брудниться старий одяг, від якого не шкода позбутися, але плями на нових речах здатні сильно розчарувати, тому в такому випадку варто скористатися дієвими порадами щодо їх видалення, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт.

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На своєму сайті вона розповіла, завдяки яким методом можна позбутися від найпопулярніших плям.

Фахівчиня з домашніх лайфхаків радить зробити універсальний засіб для чищення. Саме завдяки йому можна позбутися від більшості плям. Потрібно 1 столову ложку рідкого мила змішайте з 250 міліграмами води.

Зверніть увагу на те, що мило повинно бути без барвників та ароматизаторів. Цю суміш налийте в пляшку з розпилювачем й добре струсіть.

Як видалити плями з жиру

На пляму треба нанести сухий розчинник. Може підійти ацетон. Після цього пляму треба обробити ізопропіловим спиртом й дати час на висихання. Мильний розчин розпиліть й замочіть у миючому засобі. Все виперіть відповідно до етикетки.

Як видалити кров

Розпиліть на кров мильний розчин та залишіть на кілька хвилин. Після цього промийте пляму теплою водою. Задля кращого результату варто скористатися миючим засобом й тоді виперіть одяг.



Кров з одягу можна вивести / Фото Pexels

Як видалити фрукти та овочі

Від фруктів та овочів на одязі можуть залишитися натуральні барвники. Щоб знищити залишки фруктів, розпиліть на плями мильний розчин, обробіть пляму оцтом, а потім перекисом водню. Перед пранням змастіть пляму миючим засобом.

Як видалити червоне та біле вино

Щоб вивести червоне вино, мильний розчин треба нанести на пляму й утрамбувати щіткою. Все промийте водою, обробіть оцтом й перекисом водню. Тоді додайте ферментний засіб й киньте в прання.

Якщо ж пляма від білого вина, то її треба промити холодною водою, збризнути мильним розчином, а тоді додати миючий засіб.

Як видалити каву та чай

Щоб позбутися плями від гарячих напоїв потрібен лимонний сік чи оцет для нейтралізації кольору. Мильний розчин та ферментний засіб допоможуть обробити цукор.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Як видалити гірчицю та кетчуп

Гірчицю треба промити оцтом й замочити в мильному розчині. Кетчуп теж треба обробити оцтом й перекисом водню.

Завдяки цим кільком порадам ваші улюблені речі знову стануть чистими. Навіть ці прості методи здатні впоратися краще, ніж спеціальні хімічні засоби.