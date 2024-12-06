Иногда пачкается старая одежда, от которой не жалко избавиться, но пятна на новых вещах способны сильно разочаровать, поэтому в таком случае стоит воспользоваться действенными советами по их удалению, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт.

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На своем сайте она рассказала, благодаря каким методом можно избавиться от самых популярных пятен.

Специалист по домашним лайфхакам советует сделать универсальное чистящее средство. Именно благодаря ему можно избавиться от большинства пятен. Нужно 1 столовую ложку жидкого мыла смешайте с 250 миллиграммами воды.

Обратите внимание на то, что мыло должно быть без красителей и ароматизаторов. Эту смесь налейте в бутылку с распылителем и хорошо встряхните.

Как удалить пятна с жира

На пятно надо нанести сухой растворитель. Может подойти ацетон. После этого пятно надо обработать изопропиловым спиртом и дать время на высыхание. Мыльный раствор распылите и замочите в моющем средстве. Все постирайте в соответствии с этикеткой.

Как удалить кровь

Распылите на кровь мыльный раствор и оставьте на несколько минут. После этого промойте пятно теплой водой. Для лучшего результата стоит воспользоваться моющим средством и тогда постирайте одежду.



Кровь с одежды можно вывести / Фото Pexels

Как удалить фрукты и овощи

От фруктов и овощей на одежде могут остаться натуральные красители. Чтобы уничтожить остатки фруктов, распылите на пятна мыльный раствор, обработайте пятно уксусом, а затем перекисью водорода. Перед стиркой смажьте пятно моющим средством.

Как удалить красное и белое вино

Чтобы вывести красное вино, мыльный раствор надо нанести на пятно и утрамбовать щеткой. Все промойте водой, обработайте уксусом и перекисью водорода. Тогда добавьте ферментное средство и бросьте в стирку.

Если же пятно от белого вина, то его надо промыть холодной водой, сбрызнуть мыльным раствором, а потом добавить моющее средство.

Как удалить кофе и чай

Чтобы избавиться от пятна от горячих напитков нужен лимонный сок или уксус для нейтрализации цвета. Мыльный раствор и ферментное средство помогут обработать сахар.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Как удалить горчицу и кетчуп

Горчицу надо промыть уксусом и замочить в мыльном растворе. Кетчуп тоже надо обработать уксусом и перекисью водорода.

Благодаря этим нескольким советам ваши любимые вещи снова станут чистыми. Даже эти простые методы способны справиться лучше, чем специальные химические средства.