Вогкість та цвіль – дві найпоширеніші проблеми в осінню та зимову пору, пише Express. Важливо зробити все для того, щоб цвіль не розросталася. Якщо чорна пліснява вже є помітною, то за допомогою народних методів й використання домашніх засобів, від неї можна швидко позбутися.

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Цвіль може викликати алергічні реакції, тому треба вживати негайних заходів для її виведення з приміщення. Для виведення плісняви в побутових магазинах можна знайти спеціальні засоби, втім домашні інгредієнти також здатні впоратися нічим не гірше.

Оцет

Змішайте оцет з водою та перелийте у пляшку з розпилювачем. Нанесіть рідину на місця з чорною пліснявою. Після цього протріть чистою й вологою ганчіркою. Пам’ятайте, що під час роботи з оцтом треба одягати гумові рукавички.

Харчова сода

Одну третину пачки харчової соди потрібно змішати з двома третинами води. Цю кашку нанесіть на поверхню з пліснявою й протріть. Сода є ефективною від цвілі біля вікон, де найчастіше зосереджується конденсат.



Від плісняви можна легко позбутися / Фото Otava

Відбілювач

Потрібно змішати в рівних частинах відбілювач та воду. Нанесіть все на уражену ділянку та залишіть на кілька годин, а потім добре змийте.

Олія чайного дерева

Змішайте ефірну олію з водою та розпиліть розчин на уражені ділянки. Цей засіб допоможе позбутися у грибках, особливо у важкодоступних місцях.

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Екстракт кісток грейпфрута

Краплі екстракту потрібно розвести з водою та обприскати ділянку з грибком. Дайте розчину подіяти кілька хвилин і тоді видаляйте. Засіб ефективний від видалення плісняви в кутах та на стелі.

Щоб у майбутньому в приміщенні не було цвілі, підтримуйте сухість. Для цього треба регулярно провітрювати приміщення, користуватися зволожувачами повітря та стежити за рівнем вологості. Якщо у приміщенні буде сухо, то пліснява не утвориться.