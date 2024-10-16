Сырость и плесень – две самые распространенные проблемы в осеннюю и зимнюю пору, пишет Express. Важно сделать все для того, чтобы плесень не разрасталась. Если черная плесень уже заметна, то с помощью народных методов и использования домашних средств, от нее можно быстро избавиться.

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Плесень может вызвать аллергические реакции, поэтому надо принимать немедленные меры для ее выведения из помещения. Для выведения плесени в бытовых магазинах можно найти специальные средства, впрочем домашние ингредиенты также способны справиться ничем не хуже.

Уксус

Смешайте уксус с водой и перелейте в бутылку с распылителем. Нанесите его на места с черной плесенью. После этого протрите чистой и влажной тряпкой. Помните, что во время работы с уксусом надо надевать резиновые перчатки.

Пищевая сода

Одну треть пачки пищевой соды нужно смешать с двумя третями воды. Эту кашицу нанесите на поверхность с плесенью и протрите. Сода является эффективной от плесени возле окон, где чаще всего сосредотачивается конденсат.



От плесени можно легко избавиться / Фото Otava

Отбеливатель

Нужно смешать в равных частях отбеливатель и воду. Нанесите все на пораженный участок и оставьте на несколько часов, а затем хорошо смойте.

Масло чайного дерева

Смешайте эфирное масло с водой и распылите раствор на пораженные участки. Это средство поможет избавиться в грибках, особенно в труднодоступных местах.

Экстракт костей грейпфрута

Капли экстракта нужно развести с водой и опрыскать участок с грибком. Дайте раствору подействовать несколько минут и тогда удаляйте. Средство эффективно от удаления плесени в углах и на потолке.

Чтобы в будущем в помещении не было плесени, поддерживайте сухость. Для этого надо регулярно проветривать помещение, пользоваться увлажнителями воздуха и следить за уровнем влажности. Если в помещении будет сухо, то плесень не образуется.