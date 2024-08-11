Як вивести бур'яни: сильні домашні засоби, які справді допомагають

Бур’яни сильно надокучають, бо важко виводяться з городу чи подвір’я та шкодять росту овочів, чи квітів. Часом виведення бур’янів – досить складне завдання, тому радимо обрати один із домашніх способів, які справді допомагають.

Найефективнішими засобами від комарів вважаються розчини на основі лимонного соку, соди, оцту, кукурудзяного борошна чи інших не менш дієвих засобів.

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Засіб з лимонним соком

Вичавіть 5 лимонів та налийте сік у пляшку з розпилювачем на бур’яни. Лимонна кислота просочиться в листя і стебла та висушить бур’ян.

Засіб з содою та оцтом

250 грамів соди треба змішати з 5 склянками оцту. До цього розчину додайте кілька крапель лимонного соку. Сумішшю обприскайте бур’яни з пульверизатора.

Засіб з окропом

Окріп здатен ефективно вивести бур’яни. Прополіть місце між плитами та залийте кип’яченою водою. Цю процедуру треба повторювати регулярно.



Окріп здатен позбавити від бур'янів / Фото Pexels

Кукурудзяне борошно

У період проростання бур’янів, його треба рівномірно розподілити по поверхні ґрунту, а щоб порошок прилипнув до рослини, зверху легко полийте його водою.

Оцет

Змішайте 1 літр оцту з 1 столовою ложкою рідини для миття посуду в пульверизаторі. Цю суміш треба розпилити на бур’яни.

Як запобігти появі бур'янів

Полив газону кілька разів на тиждень призведе до швидкого росту бур’янів. Глибокого поливу достатньо буде два рази на тиждень. І хоч ручне прополювання досить трудомістке, висмикування бур’янів збільшує шанс на те, щоб їх швидше вивести. Щоб полегшити підкопування, використовуйте садовий ніж, щоб повністю витягнути бур’ян.