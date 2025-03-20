Змії прокинулися зі сплячки: як їх вивести з власного подвір'я

Плазуни прокидаються зі сплячки дуже рано, іноді це буває навіть ще в лютому. Побачити змій на власній ділянці – не просто, оскільки вони бояться людей, галасу й стараються оминати такі місця, та якщо все ж таки десь в саду ви помітите їх, то не варто панікувати, оскільки є кілька методів, які допоможуть позбутися від них.

У садах найчастіше можна зустріти полозів, вужів, мідянок та гадюк, пише 24 Канал. Усі ці змії ретельно зважають на вібрації землі й тільки чують поблизу людину, намагаються втекти в укриття. Серед цих змій небезпечними є лише гадюки, тому їх точно треба остерігатися.

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Як вивести змій на ділянці

Найнебезпечнішим періодом зустрічі зі зміями є весна. У плазунів починається період розмноження, а саме в цей час самиці дуже агресивні й небезпечні. Період спарювання зазвичай припадає на травень.

Зверніть увагу! Змій не можна вбивати ні в якому випадку. Чому це заборонено робити – розповіли у нашому матеріалі.

Слід розуміти, що на садовій приватній ділянці змії з’являються не просто так. Їх можна помітити в неприбраних чагарниках з високою й густою травою, на тінистих місцях поблизу лісу. Саме тому на такі місця слід з великою обережністю звертати людям, які живуть неподалік лісу. Позбутися змій можна завдяки кільком способам.



Змій ніколи не можна вбивати / Фото Pexels

Шум

Використання бензопили чи газонокосарки може відлякати змій. Якщо часто проводити на ділянці такі гучні роботи, то змії покинуть обійстя.

Тварини

Звичайний гавкіт собак на білянці зможе відлякати змій. Якщо собака у вольєрі, то інколи її можна випускати побігати територією, щоб тварина налякала змій. Окрім того, якщо у вашому саду живуть їжаки, то можете бути певними в тому, що вони також здатні їх вивести з саду.

Різкі запахи

Змії дуже не люблять часнику й ароматичних трав, сухої гірчиці, попелу та хімічних порошків. Потрібно висадити часник й трави, попіл, гірчицю й пральний порошок розсипати біля ймовірних місць їхнього скупчення.

Відлякувачі

У магазинах є сучасні й надійні відлякувачі від плазунів, які створюють нестерпні вібрації для змій, тому вони через деякий час точно покинуть ділянку.