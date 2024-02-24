Вуха потрібно чистити регулярно, але як саме це правильно робити? Чимало людей для цього використовують ватні палички, проте це неправильний підхід. Лор Юлія Бойко розповіла, як саме правильно чистити вуха.

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Як правильно чистити вуха

Деякі вважають, що вушна сірка – це просто бруд, який неодмінно потрібно повністю видалити. Втім, це не так. Насправді сірка змащує слуховий прохід та захищає його від травм, грибків, бактерій та потрапляння комах. І слуховий прохід повинен постійно мати достатню кількість вушної сірки.

А ось її надлишок переміщається назовні та може виділятися під час розмови, ковтання та жування. Це означає, що слуховий прохід самоочищується, а значить, не варто використовувати палички.

Все, що вам насправді потрібно зробити – це ретельно помити вуха під час купання та потім просушити їх рушником. Для цього ви можете використати ватний диск. Його варто накласти на палець та протерти так ділянку вуха.

Чому не можна використовувати ватні палички

Лікарка попередила, що під час використання ватних паличок сірка може забитися тільки вглиб слухового проходу. І через це у вас у вусі можуть виникнути сірчані пробки. Якщо вже це сталося, вам не потрібно вдаватися до методів народної медицини чи інших сумнівних способів.



Для чищення вух не можна використовувати ватні палички / Фото Pexels

Набагато кращим рішенням буде звернутися до лікаря, адже самостійними діями ви можете сильно травмувати свій слуховий прохід та барабанну перетинку.

Як чистити вуха немовлятам

Головне правило у цій справі – робити усе досить обережно. Річ у тому, що дитячі вуха ще не сформовані до кінця, і їхні слухові проходи дуже тонкі, а хрящі раковини тендітні. Тож докладати багато зусиль точно не потрібною

Організм людини розумний і має механізм, завдяки якому чистка вух відбувається самостійно. Тож не варто нічого штрикати у вушний прохід дитини. Все, що ви можете зробити – це протерти раковину та складку за нею.