Національний інститут охорони здоров’я зазначає, що дозволеною нормою для жінок є 150 грамів вина на день та 300 грамів для чоловіків. Проте кориснішим є саме червоне вино, а не біле чи рожеве.

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Доктор медичних наук Джеррі Бруггеман розповів, як саме може вплинути вино на наш організм. У дослідженні 2019 року йдеться, що червоне вино позитивно впливає на кишкову мікробіоту.

Помірне споживання вина може навіть знизити ризик серцевих захворювань. Все це стається завдяки антиоксидантним та протизапальним властивостям. Також червоному вину приписують зниження поганого холестерину.

Алкоголь вважається заспокійливим, тож його вживання може викликати у вас сонливість. Однак, щоб вас не турбували просинання серед ночі, вживайте вино за 3 години до сну.



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До алкоголю найчастіше вживаються дрібні закуски: шоколад, сир, крекери, овочі чи фрукти. Якщо наїстися їх ввечері, то це буде мати не дуже добрий вплив на фігуру.

Якщо у вас білосніжна посмішка, але при цьому ви любите пити червоне вино, то маєте розуміти, що через певний період зуби втратять білизну та стануть тьмяними, оскільки кава чи вино здатні зафарбовувати зуби.

Однак, якою б не була дозволена доза вживання алкоголю, пити його кожного дня все ж таки не варто, оскільки це лише свідчить про те, що ви п’єте його для того, щоб впоратися з тривогою чи сумом. Отримати ті самі переваги поліфенолів, що й у вині можна з’ївши червоний чи фіолетовий виноград.