Весна – це саме час дарувати тюльпани та отримувати ці неймовірно красиві квіти у подарунок. А про догляд за ними у вазі читайте у матеріалі.

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Як доглядати за букетом тюльпанів

Перед тим, як ви поставите букет у вазу, незайвим буде дізнатися кілька секретів, які допоможуть продовжити життя ваших квітів. Перш за все, потрібно подбати про саму вазу – найкраще обирати таку, що матиме високу шийку. Це потрібно робити для того, щоб стебла не гнулися і могли краще тримати бутони квітів.

Воду у вазу краще наливати прохолодну, але не льодяну. Втім, ви можете час від часу підкидати до квітів кубики льоду, щоб підтримувати потрібну температуру. Не забувайте і про заміну води у вазі – робити це потрібно кожного дня.

Разом з заміною води ви можете і підрізати стебла тюльпанів – робити це потрібно для того, щоб квіти краще і швидше всотували воду.

Що робити, якщо тюльпани вже в'януть

Якщо ваші тюльпани вже втратили свою першу свіжість, не поспішайте виносити їх на смітник, адже їх ще можна врятувати. Для цього вам потрібно скористатися одним методом швидкого порятунку рослин. Варто загорнути тюльпани у газету, підрізати стебла та поставити їх у холодну воду так, щоб вода діставала аж до бутонів. Зверху вам потрібно покласти вологі серветки та залишити квіти так на годину.



Букет тюльпанів можна легко оживити / Фото Pexels

Як доглядати за тюльпанами, щоб вони стояли довше

Зазвичай тюльпани залишаються свіжими і красивими протягом 4 чи 5 днів. Втім, цей термін можна подовжити до тижня чи навіть більше. Для цього потрібно дотримуватися всього кількох простих правил:

мийте вазу;

додавайте трохи льоду до води;

щодня наливайте у вазу холодну воду;

відріжте листя тюльпанів, якщо воно стикається з водою;

додайте до води трохи активованого вугілля чи аспірину;

кожного дня підрізайте стебла або проколюйте їх голкою.

Також для того, щоб квіти стояли довше, ви можете на кілька годин поставити їх у холодильник, попередньо загорнувши у газету.