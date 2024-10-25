Кімнатні цикламени досить просто вирощувати, якщо знати кілька правил – і тоді вони не один рік цвістимуть та радуватимуть неймовірним виглядом. Втім, у рослини є одна особливість – в спеку вони можуть скинути листя та припинити цвітіння, пише "Флористікс Інфо".

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Як доглядати за цикламеном

Для того, щоб цикламен радував вас своїм цвітінням досить довго, потрібно подбати про кілька основних аспектів. Перш за все, освітлення – оптимально рослину потрібно розташувати біля вікна зі східної чи західної сторони. Оскільки рослина не зносить прямих сонячних променів, при розташування на верхніх вікнах потрібно ставити її далі від вікна чи створювати розсіяне освітлення.

А ось на північній стороні світла для цикламена вже бракуватиме. Інший важливий фактор, про який не можна забувати – це температура у приміщенні. Вона має не бути вищою за 25 градусів, інакше цикламен поскидає усе листя. Взимку йому достатньо температури у 10 – 14 градусів.



Цикламен має отримувати правильний догляд / Фото Pexels

Поливати рослину варто м'якою водою, яка буде на кілька градусів нижчою за кімнатну температуру. Також їй потрібно відстоятися принаймні добу перед поливом. А коли рослина цвіте, поливати її потрібно рясно та стежити, щоб ґрунт не пересихав, але й не був перезволоженим. Найкраще використовувати поливання з піддону, аби вода не потрапляла на серцевину рослини та бутони цикламена.

Воду з піддона у такому випадку потрібно злити за 2 – 3 години після поливу. Коли рослина відцвіте та оголить бульби, поливати її потрібно вже зовсім рідко.

Для підвищення вологості рослину потрібно обприскувати злегка відстояною чи дощовою водою, але тільки до того, як у рослини з'являться бутони, адже тоді потрапляння вологи потрібно припинити взагалі.