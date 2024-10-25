Комнатные цикламены достаточно просто выращивать, если знать несколько правил – и тогда они не один год будут цвести и радовать невероятным видом. Впрочем, у растения есть одна особенность – в жару они могут сбросить листья и прекратить цветение, пишет "Флористикс Инфо".

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Как ухаживать за цикламеном

Для того, чтобы цикламен радовал вас своим цветением достаточно долго, нужно позаботиться о нескольких основных аспектах. Прежде всего, освещение – оптимально растение нужно расположить возле окна с восточной или западной стороны. Поскольку растение не переносит прямых солнечных лучей, при расположении на верхних окнах нужно ставить его дальше от окна или создавать рассеянное освещение.

А вот на северной стороне света для цикламена уже будет недостаточно. Другой важный фактор, о котором нельзя забывать – это температура в помещении. Она не должна быть выше 25 градусов, иначе цикламен сбросит все листья. Зимой ему достаточно температуры в 10 – 14 градусов.



Цикламен должен получать правильный уход / Фото Pexels

Поливать растение стоит мягкой водой, которая будет на несколько градусов ниже комнатной температуры. Также ей нужно отстояться по крайней мере сутки перед поливом. А когда растение цветет, поливать его нужно обильно и следить, чтобы почва не пересыхала, но и не была переувлажненной. Лучше всего использовать полив из поддона, чтобы вода не попадала на сердцевину растения и бутоны цикламена.

Воду из поддона в таком случае нужно слить за 2 – 3 часа после полива. Когда растение отцветет и обнажит клубни, поливать его нужно уже совсем редко.

Для повышения влажности растение нужно опрыскивать слегка отстоянной или дождевой водой, но только до того, как у растения появятся бутоны, ведь тогда попадание влаги нужно прекратить вообще.