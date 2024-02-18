Тюльпани можуть здаватися дуже ніжними, і попри усю красу цих квітів, вони, на жаль, стоять у вазі зовсім недовго та швидко опадають. Втім, ви можете виправити ситуацію та насолоджуватися ними тижнями, якщо знатимете про правильний догляд.

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Як доглядати за тюльпанами у вазі

Перед тим, як ви поставите свій чудовий букет у вазу, вам потрібно знати про те, як ви можете подовжити його життя. І краще для таких квітів обирати вази, які мають високу шийку.

Завдяки цьому стебла зможуть краще тримати свої бутони, і вони не будуть гнутися до землі, а пелюстки почнуть опадати значно підніше. Слідкуйте за тим, щоб вода у вазі була прохолодною, але не льодяною. І ви могли про це не знати, але іноді до води для квітів можна додавати кубики льоду, щоб підтримувати потрібну температуру.

Змінювати воду у вазі потрібно кожного дня, і у цей час не забувайте також і підрізати стебла тюльпанів на 1 – 2 сантиметри. Так ви переконаєтеся, що вони можуть поглинати воду, і завдяки цьому вони стоятимуть довше.



За тюльпанами у вазі потрібно доглядати / Фото Pexels

Що робити, коли тюльпани вже в'януть

Коли ви помітили, що ваші тюльпани вже не виглядають так презентабельно, як раніше, ви можете скористатися одним досить простим методом для порятунку рослин. Все, що вам потрібно зробити – це загорнути їх у газету, підрізати стебла та поставити у холодну воду.

Води цієї має бути багато, щоб вона діставала до бутонів. Зверху покладіть вологі серветки та залиште квіти на годину.

Найчастіше тюльпани радують своєю красою всього 4 – 5 днів, але ви легко можете подовжити цей термін. Для цього вам потрібно постійно слідкувати за тим, щоб ваза була чистою та доавати кубики льоду до води. Щодня наливайте саме холону воду.

На стеблах ви можете зробити кілька вертикальних розрізів, щоб квіти краще вбирали воду. Якщо листя стикається з водою, його варто відрізати, щоб мікроби не дали квітам згнити.

Допомагає зберегти квіти свіжими і аспірин чи активоване вугілля, яке ви можете додати до вази.