Коли ви складаєте речі у поїздку чи подорож, потрібно пам'ятати всього про кілька важливих правил, які допоможуть розмістити усі речі максимально компактно та взяти якомога більше всього, використовуючи зовсім небагато простору.

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Складіть список

Якщо у вас є час для того, щоб складати речі, і поїздка не спонтанна, тоді почати варто з того, щоб скласти список речей, без яких ви просто не можете обійтися.

З таким списком ви точно не забудете нічого важливого, і процес зборів стане простішим і спокійнішим.

Як правильно складати речі у валізу

Складати речі потрібно так, щоб використовувати кожну вільну щілину – саме це допоможе заощадити якомога більше місця у валізі та вмістити більше одягу, взуття та інших необхідних дрібничок.

Найкращий метод складання – це скручування одягу у трубочку. Так ви зможете заповнити усі щілини у валізі, а речі не виглядатимуть зім'ятими, коли ви дістанете їх.

Для того, щоб використати цей метод, вам спершу потрібно скласти одяг навпіл, а потім скрутити у валики. Класти у валізу їх потрібно горизонтально. Для того, щоб валики мали додаткову фіксацію, ви можете додатково закріпити їх канцелярськими гумками

Метод тетриса

Так, якщо ви любили грати у тетрис в дитинстві, то складання валізи має бути для вас надзвичайно простим завданням. Важкі та об'ємні речі краще помістити на саме дно валізи. А в щілини між ними ви можете покласти валики маленького одягу: наприклад, білизну та футболки.

До речі, не забувайте про використання простору всередині взуття, адже туди теж можна щось покласти: наприклад, косметику чи якісь інші маленькі предмети.

Вакуумні пакети

Навіть якщо ви будете використовувати усі вищезгадані методи, у валізу точно щось не буде влазити. І для того, щоб виправити ситуацію, вам варто скористатися вакуумними пакетами.

Якщо ж у вас їх немає, візьміть звичайний пакет, а потім за допомогою пилососа витягніть з нього усе повітря і щільно запакуйте пакет. Так ви зробите його набагато більш компактним.

Уникайте великих пакувань

Якщо ваші косметичні засоби налиті у дуже великі баночки, має сенс не везти їх повністю. Натомість перелийте саме таку кількість засобу, яка вам потрібна на час подорожі, у меншу місткість та візьміть саме її. До речі, в косметичних магазинах ви також можете знайти спеціальні набори місткостей для подорожей. У них ви зможете перелити креми, шампуні, гелі для душу тощо.