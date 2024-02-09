Щоб відчистити зовнішні та внутрішні поверхні від жиру, нагару чи інших плям та надати духовці ідеального вигляду, скористайтеся лимонною кислотою, содою чи сіллю, зазначають Поради 24.

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Як відчистити духовку кухонною сіллю

Сіль найкраще використовувати тоді, коли жирні забруднення свіжі. Якщо духовка ще трохи тепла, то сіль розпушить жирний наліт, а це дозволить його легко змити.

Після запікання розсипте сіль на деко та залишіть так до повного висихання не відкриваючи дверцят.

Якщо духовка вже встигла охолонути, тоді нагрійте її, а коли сіль стане золотистою – вимкніть та залишіть на деякий час, а тоді помийте духовку та витріть насухо.

Як відчистити духовку лимонною кислотою чи лимоном

Для свіжих забруднень змішайте лимонну кислоту та сік в рівних пропорціях. Змочіть в рідині губку та обробіть нею стінки духовки. Залишіть на пів години, а потім витріть вологою ганчіркою.

Як відчистити духовку содою

Половину склянки соди змішайте з 5 столовими ложками води. Отриману пасту нанесіть на внутрішню поверхню духовки та залишіть на 3 години, щоб розм’якшити нагар. Тоді губкою зніміть забруднення та залишки пасти з поверхонь духовки.

Після того, як все вимиєте – увімкніть шафу на кілька хвилин, щоб висушити внутрішні поверхні та позбавитися від вологи та запаху.

Як відчистити духовку нашатирем

Відмийте духовку звичайною ганчіркою, а тоді наберіть в пульверизатор 2-3 склянки води та додайте 2 столові ложки нашатирного спирту. Обприскайте розчином всі застарілі плями та залишіть на 2 години. Потім витріть плями ганчіркою. Вони мають зникати на ваших очах.

Як відчистити духовку оцтом і содою

Під час взаємодії виділяється вуглекислий газ, який зруйнує засохлий, жирний наліт. Спочатку обробіть внутрішню поверхню оцтом, а тоді нанесіть соду. Залишіть суміш на стінках духовки на кілька годин, а потім вимийте теплою водою.