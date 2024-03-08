Помийте вікна після зими: 4 способи зробити це надзвичайно якісно

Після закінчення зими настає час для великого весняного прибирання, і дуже важливо зробити це якісно, щоб потім не довелося робити роботу спочатку. І існує кілька лайфхаків, які допоможуть вам швидко помити вікна, щоб на них не залишилося розводів.

Помити вікна так, щоб на них не залишилося неприємних смуг та розводів – це завдання із зірочкою, навіть у випадку, якщо у вас є правильна серветка із мікрофібри. Та для того, щоб вікна були вимиті ідеально, потрібно обрати не тільки хороші засоби для миття, але і правильний день – похмурий та безвітряний.

Цікаво Як позбутися грибка на вікнах: найкращі поради, які вам треба знати

Вода та оцет

Якщо ви хочете використати натуральний засіб для миття без хімії, ви можете скористатися сумішшю води та оцту. Для цього вам потрібно змішати склянку теплої води та 50 мілілітрів води. Це може бути одним із найкращих засобів для миття вікон.

До того ж як бонус – оцет може відлякувати від вашої оселі комах. Цю суміш вам потрібно залити у пульверизатор, а потім розпилити на вікно чи мочити у нього серветку.

Крохмаль

Цей копійчаний засіб може бути ще одним прекрасним методом для миття вікон. Він добре видаляє бруд навіть з тих поверхонь, які ви не мили протягом досить тривалого часу. Окрім того, крохмальний розчин не залишить слідів на вікнах.

Для того, щоб замішати розчин, вам потрібно розчинити 1 столову ложку крохмалю на літр теплої води. Після цього нанесіть суміш на вікно та залиште її так до повного висихання. Після цього залишки крохмалю потрібно протерти сухою серветкою.

Старі газети

Цей спосіб вам вже точно відомий. Для нього вам потрібні тільки старі непотрібні газети. Натріть вікна звичайною водою чи мильним розчином, а після цього негайно протріть його газетним папером.

Він миттєво вбере зайву вологу, і на склі не залишиться розводів.

Мийний засіб та оцет

Така суміш добре підійде для миття вікон на кухні, адже може ефективно видаляти жир. Для цього вам потрібно змішати пів літра води, 70 мілілітрів оцту та чайну ложку мийного засобу для посуду. За допомогою цього розчину помийте брудні вікна, а потім протріть їх чистою водою та просушіть.