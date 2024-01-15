Найгірше, що може статися після того, як ви витратили чимало часу на чищення вікон – це розуміння, що ви зробити роботу неякісно, і на склі залишилися смуги, залишки бруду та мокрий пил. На щастя, цього можна уникнути, якщо ви навчитеся на помилках інших людей, а не на власних.

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Ви миєте вікна в сонячний день

Виконувати цю роботу під палючим сонцем – це одна велика помилка. Під сонячним промінням мийний засіб може висохнути ще до того, як ви встигнете його витерти, і він залишить смуги, які буде досить складно видалити. Окрім того, через сонце ви не зможете помітити частину бруду, тож краще дочекатися більш сприятливої погоди для цієї роботи.

Ви розбризкуєте засіб для чищення поверх бруду та пилу

Перед тим, як розпочати чищення вікон за допомогою спеціального засобу, спершу вам потрібно вичистити бруд з віконної рами та скла за допомогою щітки. Це допоможе запобігти перетворенню бруду в каламутне місиво після змішування з мийним засобом.

Для швидкого видалення пилу ви можете протерти обидві сторони скла сухою ганчіркою з мікрофібри.

Ви економите мийний засіб

Якщо ваші вікна виглядають дуже брудними, вам не варто заощаджувати спрей. Можливо, вам знадобиться досить багато засобу для того, щоб розчинити увесь бруд. І якщо ви заощадите засіб, то зрештою на склі залишаться смуги.



Для миття вікон потрібний спеціальний засіб / Фото Pexels

Ви миєте всі вікна за один день

Вам не потрібно мити вікна надто часто – всього кількох разів на рік буде цілком достатньо. Проте ви значно спростите собі роботу, якщо будете виконувати це завдання кімната за кімнатою, а не все за один раз.

До того ж коли ви прибираєте вікна, витирайте засіб з одного боку горизонтально, а з іншого – вертикально. В такому випадку, якщо смуги і утворяться, ви точно знатимете, з якого вони боку.

Ви використовуєте стару ганчірку

Деякі люди люблять сушити скло газетами, але набагато краще буде використовувати багаторазові серветки з мікрофібри. Вони дуже добре поглинають вологу, і ви можете прати їх стільки разів, скільки вам потрібно.

Та якщо ваша ганчірка брудна, ви можете зіпсувати всю свою роботу на завершальному етапі, а це ніколи не буває приємно.