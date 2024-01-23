Всі ми маємо різні типи шкіри, і на одній людині парфуми можуть закріпитися набагато краще, ніж на іншій. Та те, як саме ви наносите парфуми, також дуже сильно впливає на те, скільки часу вони будуть триматися.

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Спершу прийміть душ

Ваша шкіра буде набагато краще вбирати парфуми, коли ви були в теплі і ваші пори відкриті. А прийняття гарячого душу чи ванної може бути саме тим, що вам потрібно у цій ситуації. Втім, наносити аромат на мокру шкіру не варто, тож спершу ретельно просушіть її, особливо на точках пульсу.

Нанесіть лосьйон для тіла або вазелін

Коли парфуми потрапляють на суху шкіру, вони можуть досить швидко випаруватися, і від запаху не залишиться і сліду. Це як наче лити воду на сухий ґрунт – вона просто стікатиме. Тож перед тим, як наносити духи, переконайтеся, що шкіра достатньо зволожена, щоб аромату було, на чому зафіксуватися.

Найкращий спосіб зробити це – нанести лосьйон для тіла без запаху, або ж зволожувальний крем. Вазелін також може бути корисним у цій ситуації.

Спершу парфуми, потім одяг

Тепер, коли ви вже помилися і нанесли крем, настав час братися за парфуми. Але нанесіть їх на шкіру ще до того, як одягнетеся. Це дозволить запаху досягти точок пульсу, на які ви хочете нанести парфум.

Так ви зможете також уникнути утворення плям на вашому одязі.

Розпилюйте парфуми на точки пульсу

Найкраще місце для того, щоб наносити парфуми – це точки пульсу – теплі точки, де вени розташовані найближче до тіла. Місце, на яке ви наносите парфум, дуже сильно впливатиме на те, як ви його відчуватимете на собі.

Найкращі місця – це на шиї, підборідді та ключицях. Також ви можете нанести парфуми на зап'ястки чи внутрішню частину ліктів. Якщо ж ви хочете залишати за собою шлейф запаху, то добре підійде задня сторона колін та шиї.



Наносити парфуми потрібно на конкретні точки / Фото Pexels

Розбризкуйте, але не втирайте

Чимало людей грішать цією звичкою: розтирати парфум після того, як ви нанесли їх, чи розпорошувати запах потираннями зап'ясть одне об одне. Та робити цього не варто. Це, по-перше, змінює запах, а, по-друге, стає гарантією того, що ваш парфум залишиться із вами ненадовго.

Краще розпиліть його на обрані вами точки та почекайте, поки він висохне перед тим, як одягнути вбрання.