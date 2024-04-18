Звісно, іноді ми всі обираємо неправильні речі – наприклад, невдалу кофтинку чи взуття. Але обміняти їх набагато простіше, ніж невдалий диван чи шафу, тож з такими великими покупками краще не припускатися помилок взагалі.

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Забуваєте виміряти

Звісно, відсутність вимірювання – це основна з причин повернення меблів. Дуже часто люди або неправильно вимірюють простір, або ж забувають врахувати масштаб виробу щодо розміру кімнати, де він стоятиме.

Наприклад, деякі люди змушені повертати меблі, бо вони й не здогадувалися, що вона не пролізе через їхні вхідні двері. Всі вимірювання – і висота також – мають бути максимально точними, і вони включають не тільки те, як щось стоятиме в кімнаті, але і те, як ця річ до неї потрапить.

Неврахування термінів доставки

Дуже важливо розуміти час, який знадобиться на доставку ваших меблів. Чимало людей купують меблі, очікуючи, що їх вдасться доставити за кілька тижнів – наприклад, до вечірки чи свята, яке вони готують.

Та якщо ви купуєте справді якісну річ, вам може знадобитися спеціальна доставка, що триватиме від трьох до п'яти тижнів.

Не усвідомлюєте, що соцмережі можуть обманювати

Звісно, важко собі уявити більш неприємну ситуацію: ви знайшли ідеальні стільці у соціальних мережах, замовили їх, а потім виявилося, що вони виглядають зовсім не так, як на фотографіях.

Коли виявляється, що деталі непрактичні, незручні чи не відповідають тому кольору, що ви очікували, обміняти чи повернути їх може бути досить дорого.

Тож якщо ви не можете побачити щось особисто перед покупкою, краще замовити один або два зразки перед тим, як прийняти остаточне рішення.

Не враховуєте спосіб життя

Звісно, естетика у домі дуже важлива, і хочеться мати меблі, які виглядатимуть приємно, але вам також потрібно подумати над тим, щоб меблі були і справді зручними. Наприклад, білий диван може звучати як хороша ідея – але якщо у вас є маленькі діти чи домашні улюбленці, варто відмовитися від цієї ідеї.

Не думаєте про те, як довго ви збираєтеся використовувати річ

Якщо ви зараз живете у квартирі і ви не плануєте залишатися там надто довго, тоді якість обіднього столу, звісно ж, не настільки вже й важлива. Але якщо ви купуєте меблі, якими хочете користуватися протягом років, тоді вам потрібно орієнтуватися не тільки на моду та тренди. Також зважайте на те, що краще одного разу купити дорогу якісну річ, ніж потім кілька разів замінювати дешевий продукт.