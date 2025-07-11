Секрет щедрого врожаю: коли та як обривати листя у томатів
- Видалення листя томатів покращує провітрювання, знижує ризик грибкових захворювань, забезпечує більше світла плодам та спрямовує енергію на ріст плодів.
- Для обрізання листя використовують чисті ножиці, видаляти не більше двох-трьох листків за раз, не оголювати кущ повністю та уникати обрізки в сильне сонце.
Правильний догляд за томатами – ключ до багатого врожаю. Один із важливих етапів у вирощуванні помідорів – це видалення зайвого листя. Але робити це потрібно обережно, щоб не зашкодити рослині.
Як правильно обривати листя на помідорах і навіщо це робити – розкаже 24 Канал.
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Навіщо обривати листя на помідорах
Видалення листя допомагає:
- Покращити провітрювання куща – це знижує ризик розвитку грибкових захворювань;
- Забезпечити більше світла плодам – томати краще дозрівають, коли сонце потрапляє прямо на них;
- Скерувати енергію на ріст плодів, а не листя – рослина не витрачає ресурси на утримання зайвої зеленої маси.
Коли і які листки обривати
- Нижнє листя – перші кандидати на видалення. Особливо ті, що торкаються землі або пожовклі. Це варто робити поступово, починаючи з моменту, коли на кущі починають формуватися перші грона плодів.
- Пожовкле або уражене листя – їх потрібно видаляти одразу.
- Загущення – якщо кущ надто густий, обривайте частину листя всередині для кращої циркуляції повітря.
- Перед дозріванням плодів – коли томати починають червоніти, можна видалити частину листя над ними, щоб плоди отримували більше сонця.
Як правильно обривати
Обривати листя на помідорах найкраще у суху погоду, бажано вранці або ввечері – так зрізи встигнуть підсохнути й зменшиться ризик потрапляння інфекцій. Важливо не видаляти більше двох-трьох листків за один раз з однієї рослини, адже це може спричинити стрес для томатів і загальмувати їх розвиток. Для обрізання слід використовувати чисті ножиці або обрізувач – це допоможе уникнути переносу хвороб від однієї рослини до іншої.
Як правильно обривати листя на помідорах / Фото Unsplash
До речі, якщо раптом у ваших помідорів опадає цвіт, то це може бути викликане надлишком або недостачею добрив, зокрема азотних, що впливають на розвиток рослини.
Що не можна робити
- Не варто повністю оголювати кущ – рослині потрібно певне листя для фотосинтезу.
- Не видаляйте верхні листки – саме вони допомагають рослині рости й розвиватися.
- У період сильного сонця не обрізайте багато листя, щоб не обпалити плоди.
- Правильна обрізка листя – простий, але ефективний прийом, який допоможе отримати більше смачних і соковитих помідорів.