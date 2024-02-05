Деякі люди вважають, що пральна машинка самоочищується через те, що у ній постійно переться одяг, проте це не так. Насправді у ній накопичується і наліт, і залишки порошку, і навіть частинки бруду. Тож для того, щоб вона довго служила і гарно виглядала, її потрібно регулярно чистити.

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Як правильно почистити пральну машинку

Перш за все потрібно розібратися із головним питанням – як часто потрібно чистити пральну машину? Тут відповідь досить проста: достатньо робити це всього раз на три місяці. Та завдання це може бути не зовсім простим, адже потрібно чистити окремо усі відділення машинки.

Для чого це робити? Ви й не підозрюєте, скільки зайвих елементів може накопичитися у вашій пральній машині. Наприклад:

пліснява і грибок у гумі ущільнювача;

накип на ТЕН;

бруд у фільтрі зливного насоса;

іржа у заливному шлангу.

Якщо ви будете нехтувати чищенням машинки, це може призвести до того, що одяг не буде пратися так ефективно, а світлі речі видаватимуться сірими і наче брудними навіть після прання.

Як почистити барабан

Перш за все потрібно почистити машинку всередині – ТЕН та барабан. Накип на барабані утворюється із солей магнію та кальцію, тож для прибирання потрібні органічні чи неорганічні кислоти. Зокрема ви можете використати оцет та соду. Для цього потрібно взяти дві склянки столового оцту, чверть чашки харчової соди та чверть склянки води.

Соду із водою варто засипати у лоток для мийних засобів, а оцет – залити у барабан машинки. Після цього вам потрібно запустити пусту пральну машину, обравши режим із максимальною температурою та довжиною прання.

Як почистити гумку

Ущільнювальна гумка на дверцятах машинки також може накопичити чимало бруду та навіть плісняви, тож почистити її точно забувати не варто. Для цього вам потрібно взяти звичайну губку та мийний засіб, акуратно потягти гумку на себе та протерти металеву частину корпусу.

Не забудьте протерти і безпосередньо гумку, та будьте обережні, щоб не розтягувати її надто сильно.

Як почистити лоток пральної машинки

Для того, щоб витягнути лоток машинки, вам потрібно знайти інструкцію до вашої моделі або ж подивитися в інтернеті, як це правильно зробити. Після того, як вам це вдалося, варто видалити залишки порошку та акуратно протерти відсік начисто.

Сам відсік ви можете замочити на пів години у воді із мийним засобом. Після цього добре вичистіть його, використовуючи для цього зубну щітку. Після цього протріть лоток насухо та поверніть його на місце.



Пральну машину потрібно чистити дуже ретельно / Фото Pexels

Як вимити фільтр

Нарешті настав час почистити фільтр зливного насоса. Якщо ви не будете робити цього надто довго, рано чи пізно ваша машина не зможе якісно зливати воду. А почистити фільтр насправді досить легко. Вам потрібно взяти місткість, що висотою підходить для розташування фільтра.

Після цього відкрийте корпус фільтра – скоріш за все, він розташований у нижній частині корпусу. Перед тим, які відкрутити кришку, підставте під низ місткість для збирання води.

Крутити кришку варто проти годинникової стрілки. Після цього дістаньте з отвору усе сміття, що там скупчилося. Протріть отвір та знову закрийте його. Поверніть декоративну панель на місце.