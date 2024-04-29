Ось поширені помилки поливу на городі, які можуть знищити рослини: уникайте їх

Полив – це необхідність для всіх рослин на вашому городі. Ось тільки проводити його потрібно правильно, інакше ви ризикуєте пошкодити свій город та залишитися без урожаю.

Полив рослин у саду та на городі – це одне з найважливіших завдань, яке точно не варто пропускати. Саме полив підтримує здоров'я ваших рослин, і якщо ви будете проводити його неправильно, це може призвести до справжньої катастрофи.

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Полив може здатися одним із найпростіших завдань у саду, втім, чимало людей все ще припускаються фатальних помилок. Одна з них – це давати усім рослинам однакову кількість води за однаковим графіком. Ви могли про це не думати, та це може призвести до того, що рослини просто загинуть.

Кожна культура, квітка чи овоч, звісно ж, потребує води – але її надлишок може загубити рослину так само, як і недостатній полив. Надмірна волога призводить до грибкових захворювань, а посуха загальмує ріст та зрештою вб'є ваші культури.

Ви не вкриваєте ґрунт мульчею

Мульчування – це розподіл органічного матеріалу поверх ґрунту. І так ви можете не тільки покращити якість землі, але і придушити ріст бур'янів, а також заощадити кількість води, яку потрібно витрачати на полив.

Це – досить просте, та все ж надзвичайно ефективне завдання, яке потрібно виконати кожному садівнику, щоб зберегти свої рослини достатньо зволоженими. А ось якщо мульчі не буде, це призведе до швидкого висихання вашого саду.



Полив для рослин дуже важливий / Фото Pexels

Поливаєте рослину, а не ґрунт

Одна з поширених помилок рослин – полив рослини зверху на листя. Так ви змочуєте тільки саму рослину, а земля може залишитися сухою. Дуже важливо поливати саме ґрунт під рослиною та навколо – так вода зможе потрапити до коренів.

Поливаєте усі рослини однаковою кількістю води

Чимало садівників встановлюють графік поливу рослин, і він однаковий для усіх культур. Втім, кожна культура має індивідуальну потребу у воді, і вам потрібно підлаштовуватися під це, інакше ви ризикуєте перелити рослину, або ж дати їй недостатньо води.