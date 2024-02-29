Звісно, буде надзвичайно неприємно дістати речі із машини після прання і помітити, що вони безнадійно зіпсовані. Та для того, щоб уникнути цієї неприємної проблеми, достатньо знати про три поширені помилки, яких часто припускаються під час прання.

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Розділяйте кольори

Так, це може здатися дуже рутинною і звичною роботою, та кожного разу ви все ж повинні розділяти кольори перед пранням. У вас мають запускатися окремі цикли для білого, світлого, темного та делікатного одягу.

Тільки у такий спосіб ви зможете уникнути линяння кольору та переконатися, що одяг буде випраний за правильної температури. Зважайте на те, що неправильна температура води може призвести до того, що одяг усядеться, втратить чи змінить колір. Наприклад, якщо ви покладете червоний та білий одяг у барабан та додасте гарячу воду, на виході ви отримаєте дуже багато рожевих речей.

А ось окреме прання допоможе речам залишатися красивими і яскравими. Особливо це актуально із білим одягом, який з часом може набувати досить тьмяного вигляду.

Не перевантажуйте пральну машину

У вас може виникнути спокуса набити пральну машину до країв, щоб зекономити на воді та мийному засобі, проте це не дуже правильний підхід. У такому випадку якість прання може суттєво погіршитися, або ж ви зовсім призведете до поломки пральної машини.

Це пов'язано з тим, що барабан стане неврівноваженим або ж занадто важким, і йому буде складно обертатися.



Пральну машину не варто заповнювати повністю / Фото Pexels

Наповнювати його варто приблизно на три чверті, залишаючи досить місця, щоб ви могли вільно просунути долоню між краєм барабана та одягом. Також перевантаження машини може призвести до того, що одяг буде тертися один об одного, а значить, швидше зноситься, і на ньому почнуть утворюватися неприємні ковтунці.

Не сипте надто багато мийного засобу

Деяким людям здається, що якщо ви насиплете більше порошку, то одяг випереться краще, проте насправді це призведе до того, що у пральній машині утвориться надто багато піни, і це буде заважати процесу полоскання.

У результаті на вашому одязі утвориться неприємна липка плівка. Звісно, що сильніше забруднений одяг, то більше мийних засобів потрібно для того, щоб впоратися із цими плямами. Втім, все ж варто діяти згідно з інструкціями, які є на порошках та рідких засобах.